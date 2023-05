Pour une meilleure sécurité dans nos villes

Il semble que nous vivions dans un monde en constante évolution. Nous observons des progrès, mais également des aspects négatifs. L’installation de caméras de surveillance peut contribuer à contrôler les aspects que nous considérons comme mauvais et dangereux.

Cependant, cela remet en question notre vie privée, qui est un aspect important et qui ne devrait pas être négligé. Malheureusement, nous semblons avoir atteint un point de non-retour.

L’installation de caméras dans nos villes n’est pas différente de la situation sur Facebook, où la vie privée de chacun est souvent compromise. Je suis conscient que mon opinion est plutôt extrême, mais pour la majorité des gens, cela ne devrait pas changer grand-chose. Des dispositifs de contrôle de vitesse, des caméras de surveillance et d’autres mesures de sécurité facilitent notre quotidien.

De nombreuses résidences dans notre province sont équipées de caméras de surveillance, alors pourquoi pas nos villes?

Pour ceux qui occupent des postes politiques municipaux, si vous souhaitez embellir votre ville, attirer de nouvelles entreprises, attirer les touristes et offrir un lieu où les familles aimeraient vivre, commencez par garantir la sûreté et la sécurité, et l’équilibre suivra.

Carl Miller

Tide Head, Campbellton