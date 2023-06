Il faut défendre la démocratie

Les médias en parlent beaucoup, l’opposition crie haut et fort et ils ont raison. Nous vivons dans un pays supposément démocratique et il faut défendre cette démocratie.

Si la SCRS (Service canadien sur les renseignements) et le bureau du premier ministre et ses proches, étaient au courant que l’ingérence chinoise existait bel et bien, lors de nos élections fédérales, et bien, il faut y remédier le plus rapidement possible. Il est primordial que tous les Canadiens soient mis au courant.

À chaque élection, le gouvernement fédéral s’époumone pour que ses citoyens aillent voter. Il existe probablement des milliers, sinon des millions de citoyens sceptiques sur les élections.

Comment améliorer la situation si rien n’est fait sur ce sujet?

Comment encourager les jeunes à voter si on continue à tout cacher sur ce sujet crucial?

Si on hait un premier ministre parce que ses politiques ne sont pas justes, il faut le dénoncer, mais il ne faut pas rester timide ou se cacher la tête dans le sable, même si on aime ce premier ministre ou ce parti.

Je termine en citant une citation du célèbre philosophe chinois, Confucius: voir ce qui est juste et ne pas le faire, c’est manquer de courage.

C’est mon humble opinion.

Léo Cormier

North Tetagouche