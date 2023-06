Que les temps ont changé!

L’Acadie Nouvelle parle abondamment de la situation dans nos écoles et même hors de l’école depuis quelque temps. Le tout est bien nourri par le premier ministre, Blaine Higgs et quelques-uns de ses ministres. Et pas toujours de façon positive! J’envie parfois les jeunes d’aujourd’hui qui se rendent dans leurs écoles en autobus et qui ont toutes sortes de services à leur disposition.

J’ai envie de vous parler de mon école primaire à Balmoral dans le Nord du comté de Restigouche. Aujourd’hui, mon village a pris le nom de Bois Joli avec quelques villages avoisinants.

Balmoral était jadis un très long village avec un chemin qui allait de l’est à l’ouest. A cette époque-là, soit de 1943 à 1951, on ne parlait pas de kilomètres à l’école. On ne connaissait même pas le mot. Tout était mesuré en milles, en pieds ou en verges.

Si ma mémoire est fidèle, il y avait 4 ou 5 écoles dans le village à environ deux milles ou environ trois kilomètres l’une de l’autre. Des écoles en bois et très modestes. Les écoles avaient habituellement deux locaux et une porte permettait de traverser d’un bord à l’autre. Inutile de vous dire qu’on était tassés, surtout dans l’école que je fréquentais.

Mon école avait hérité du nom de «l’École des Marcoux». Une famille portant le nom de famille Marcoux habitait directement en face. Les deux enseignantes habitaient là, en pension.

Le chemin menant à l’école n’était pas ouvert durant l’hiver. Nous étions habitués à marcher dans le chemin étroit et enneigé dont se servaient les bûcherons ainsi que la population en général. Très peu de gens possédaient le téléphone à cette époque. Il y avait bien sûr le curé, le responsable des chemins, le garde-chasse, le vendeur de lait, et quelques petites épiceries. La plupart des gens travaillaient dans les chantiers ou dans l’industrie du bois.

Nous n’avions pas encore l’électricité dans le village à cette époque-là. L’école était donc chauffée avec une fournaise à bois, tout comme nos maisons. Un bon samaritain qui habitait tout près de l’école venait allumer la fournaise de l’école tôt le matin pour réchauffer la pièce.

Durant la journée, par temps froid, c’était surtout la responsabilité des garçons de mettre de grosses bûches de bois franc dans cette fournaise.

À chaque année, «l’infirmière du gouvernement» arrivait pour nous vacciner. Nous ne savions pas comment cela pouvait nous protéger des diverses maladies. Nous avions une peur bleue de la tuberculose qui était une maladie qui faisait rage un peu partout à l’époque.

L’infirmière de la Santé publique ne changeait pas d’aiguille entre les quelque 40 ou 50 élèves dans la classe. Toutefois, entre chaque enfant, elle sauçait rapidement l’aiguille dans ce qu’on nous disait être de l’alcool.

Certains évanouissaient de peur, et ce, avant même de recevoir le vaccin.

J’ai quitté l’école de Balmoral à la fin de ma huitième année; je ne pouvais pas poursuivre mes études davantage. Que les temps ont changé avec la belle école moderne d’aujourd’hui!

Marcel Arseneau

Moncton