Un accroc à la démocratie

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain, propose un projet de loi qui lui permettrait d’abroger un règlement dûment accepté par nos élus municipaux. Du jamais vu. Mais pourquoi? La réponse est pourtant simple.

Ce projet de loi fait suite au lobbying de l’industrie du bleuet et de l’industrie forestière qui craignent d’être limitées dans l’arrosage de pesticides, le glyphosate, en autres, sur des terres à l’intérieur de leurs municipalités maintenant agrandies.

Le ministre défend son projet de loi en mentionnant que celui-ci protégerait les cultivateurs des bruits causés par leur tracteur et pourrait aussi limiter l’épandage de fumier. Foutaise. Qu’on ai le courage de dire les vraies affaires et cesser de dire que les opposants n’ont pas lu le projet de loi et prendre nos élus municipaux et les gens de la province pour des illettrés.

D’ailleurs, la province vient d’annoncer 3,1 millions aux municipalités fusionnées pour couvrir des coûts associés à promouvoir leurs nouveaux noms. Coïncidence ou achat de leur silence? L’avenir nous le dira. Il semble que les entreprises dictent au gouvernement ce qu’il peut ou ne peut pas faire au détriment des élus municipaux proches de la population. Qu’on ait le courage de dénoncer haut et fort cet accroc à la démocratie.

Jean-Marc Dufour

Landry Office