Selon Mathieu Gérald Caissie, les panneaux «Arrêt-Stop» à Caraquet sont bilingues, ce qui fait que la Ville de Caraquet n’est pas parfaite dans l’affichage commercial en français sur son territoire.

Dans notre société, il y a toujours quelqu’un qui essaie de troubler les eaux. Caraquet est un bel endroit à visiter, il y a plein d’histoires sur l’Acadie.

La municipalité est majoritairement française, un élément important.

Personne ne veut changer cela, mais nous demeurons dans la seule province bilingue du Canada.

Pourquoi cela est-il si difficile à comprendre?

Protéger la langue française est très important, mais préserver l’amitié dans la population du Nouveau-Brunswick l’est aussi.

Une bonne journée nous allons réaliser que nous sommes tous des humains qui ont besoin l’un de l’autre.

Certains parlent l’anglais, d’autres le français et de plus en plus de personnes vont parler une autre langue, c’est quoi le problème?

Carl Miller

Tidehead, Campbellton