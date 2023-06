Les droits des personnes 2ELGBTQI+ sous haute tension au N.-B.

Alors que nous entamons la saison de la Fierté, l’heure devrait être à la réflexion et aux célébrations quant aux progrès réalisés et à ceux qui les ont rendus possibles.

Or, partout au Canada, les questions concernant l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont sous haute tension causée par la recrudescence de la haine envers les communautés 2ELGBTQI+ mettant véritablement en péril les droits fondamentaux de ces communautés.

La province du Nouveau-Brunswick ne fait pas exception à la règle et, à plus forte raison, soulève de grandes inquiétudes quant à la regrettable révision de sa politique 713.

En résumé, la politique 713 du Nouveau-Brunswick, entrée en vigueur en août 2020, établit les exigences minimales afin que les écoles publiques soient des milieux sécuritaires, inclusifs, et favorables à l’affirmation pour tous les élèves 2ELGBTQI+. Malgré le fait que cette politique est généralement applaudie par les élèves, par une majorité de parents et intervenants du milieu scolaire néo-brunswickois, l’administration du gouvernement en place a décidé d’en opérer une révision controversée.

Sont mis en cause dans le cadre de cette révision, les dispositions qui traitent de l’accès aux toilettes sur la base de l’identité de genre, la participation aux sports d’équipe et la permission pour les élèves de moins de 16 ans de changer de prénom et de choisir leurs pronoms préférés sans aucune communication aux parents.

Bien que cette révision puisse sembler assez inoffensive aux yeux de plusieurs, rappelons-nous que toute remise en question des droits de minorités constitue une menace pour l’intégrité du droit en question. Des droits fondamentaux peuvent être si facilement enlevés que nous ne pouvons les tenir pour acquis, même dans un pays comme le Canada.

C’est dans ce contexte que nous souhaitons réitérer qu’en plus d’être tenu de respecter son propre cadre législatif en matière de droits de la personne, le gouvernement d’une province est assujetti aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés[1] («Charte»), sous certaines réserves.

La Charte est on ne peut plus claire à l’effet que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination notamment fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques[2]. La Cour suprême a d’ailleurs été non équivoque à l’effet que l’orientation sexuelle est un motif sur lequel une plainte pour discrimination est fondée[3]. De plus, les tribunaux peuvent déterminer d’autres motifs illicites analogues à ceux énumérés à la Charte notamment lorsqu’ils visent une caractéristique personnelle qui est immuable.

En tant que législateurs, nous sommes d’avis que toute démarche législative, réglementaire ou politique devrait en tout temps tendre vers la progression des droits plutôt que de les faire régresser.

En 2020, la politique 713 a été mise en œuvre pour faire exactement cela: s’assurer que les étudiants 2ELGBTQI+ sont en mesure d’apprendre, de vivre et de s’épanouir dans des espaces éducatifs sûrs et positifs. La régression des droits des étudiants 2ELGBTQI+ devrait tous nous inquiéter. Nous ne devrions en aucun cas priver les étudiants de leur droit à la non-discrimination et à des environnements d’apprentissage sûrs.

À notre point de vue, si la révision de la politique 713 se veut sérieuse et légitime, nous estimons qu’elle devrait faire l’objet d’un processus de consultation rigoureux des parties prenantes et le résultat devrait tendre vers le progrès et l’égalité en conformité avec les impératifs législatifs qui l’imposent.

Alors que le contexte de la révision de la politique 713 nous inquiète, tout comme le climat dans lequel s’inscrit la saison de la Fierté 2023, nous souhaitons rappeler qu’il est du devoir de tous et chacun d’œuvrer à rendre notre société plus ouverte et inclusive. Il est de la responsabilité des parlementaires, gouvernements, parents, organismes de la société civile et citoyens, d’être bienveillants, de reconnaître les réalités des personnes 2ELGBTQI+ et de s’engager dans la progression de leurs droits par des actions concrètes.

René Cormier, sénateur indépendant du Nouveau-Brunswick

Kim Pate, sénatrice indépendante de l’Ontario