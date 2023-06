Plus tôt cette semaine, j’ai annoncé des révisions à trois sections de la politique 713 qui entreront en vigueur le 1er juillet. Ces éléments de la politique manquaient de clarté et j’ai estimé qu’une révision s’imposait.

Dans le cadre de cette révision, j’ai rencontré de nombreux parents, familles, élèves et membres du personnel enseignant, le défenseur des enfants et des jeunes ainsi que d’autres intervenants clés, tous aussi passionnés par la question les uns que les autres. Des centaines de personnes et divers groupes nous ont également transmis de précieux commentaires par écrit. Je désire remercier les Néo‑Brunswickoises et les Néo-Brunswickois qui nous ont fait part de leurs points de vue et de leurs recommandations lors des consultations.

Nous apportons des améliorations à trois sections de la politique pour nous assurer qu’elle est claire, qu’elle reflète les commentaires formulés lors des consultations et qu’elle tient compte du rôle des parents dans la vie et l’éducation de leur enfant.

La première section que nous avons révisée porte sur l’auto-identification. Si un élève au genre non binaire ou transgenre de moins de 16 ans souhaite que son prénom ou son pronom préféré soit officiellement utilisé dans la tenue des dossiers, l’école devra obtenir le consentement parental. S’il n’est pas possible d’obtenir l’autorisation de parler aux parents, l’élève sera orienté vers une ressource appropriée, comme le travailleur social ou la travailleuse sociale de l’école ou le ou la psychologue scolaire.

Je veux m’assurer que nous appuyons les élèves qui souhaitent changer leur identité de genre ou leur nom. Nous voulons les aider à entamer cette conversation avec leurs parents lorsqu’ils seront prêts à le faire, le cas échéant.

Dans le cas des élèves au genre non binaire ou transgenres de 16 ans et plus, le personnel scolaire les consultera pour connaître leur prénom préféré et le(s) pronom(s) de leur choix, et ceux-ci seront utilisés de façon cohérente dans le respect du choix de l’élève.

Selon la politique actuelle, si un élève du primaire change son identité de genre et son nom, l’école doit mettre en place un plan pour appuyer le changement au niveau de l’école, mais les parents ne sont pas informés du changement, à moins que l’enfant autorise l’école à communiquer avec ses parents.

Nous sommes profondément convaincus qu’il est faux de cacher des renseignements aux parents qui pourraient avoir des répercussions sur la santé mentale de leur enfant. Les parents méritent d’être respectés, et nous devons reconnaître le rôle essentiel qu’ils jouent dans la vie et l’éducation de leur enfant. Les parents sont les mieux placés pour soutenir leur enfant lors de changements importants de la vie, notamment un changement à l’identité de genre.

Un élève peut toujours parler en toute confidentialité à un membre du personnel enseignant et obtenir l’aide dont il a besoin d’un professionnel solidaire lorsqu’il s’engage dans un parcours aussi important qu’un changement d’identité de genre.

Nous sommes déterminés et avons toujours été déterminés à créer un milieu sécuritaire et accueillant où tous les enfants sont libres d’être eux-mêmes.

La deuxième section de la politique qui a fait l’objet d’une révision porte sur la participation aux activités parascolaires. Nous voulons nous assurer que les élèves peuvent participer à des activités scolaires, périscolaires et parascolaires qui sont sûres et inclusives. Cela n’a pas changé.

Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick qui fait un travail remarquable en ce qui a trait à la supervision des sports dans les écoles secondaires de la province. L’Association continuera à diriger ce travail important.

La dernière section de la politique qui a fait l’objet d’une révision a trait aux toilettes et aux vestiaires. Les élèves avec qui nous avons parlé nous ont dit que l’accès à des toilettes et à des vestiaires non sexospécifiques privés était problématique et ont réitéré qu’il est important d’en avoir dans chaque école.

La politique à jour précise maintenant que des aires de changement universelles et privées seront disponibles dans toutes les écoles. Cet ajout est une réponse directe aux commentaires des élèves, clarifiera la question et renforcera la politique 713.

Comme je l’ai dit dès le départ, cette révision consistait à assurer la clarté de la politique et l’uniformité de son application, tout en respectant les droits de la personne et la sécurité de tous les élèves. Je suis convaincu que les changements apportés permettront d’atteindre ces objectifs, tout en fournissant les éclaircissements nécessaires.

Les personnes consultées, y compris les parents et les familles, nous ont soumis des situations très réelles et nous ont parlé de leur expérience. Je suis convaincu que les sections révisées de cette politique permettront d’assurer l’uniformité de son application et soutiendront nos élèves tout en créant un milieu d’apprentissage sécuritaire.

Bill Hogan,

ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance