Enfin! Quelqu’un au parti conservateur a vu la lumière. Blaine Higgs a prouvé qu’il n’est plus à la hauteur de la confiance que lui ont accordée les gens du Nouveau-Brunswick.

Il devrait tout simplement faire la chose honorable, accepter le verdict de ses six ministres et deux députés qui ont eu le courage de se lever et dire publiquement, assez c’est assez! Avec ces huit ministres et députés rebelles, il ne pourra pas obtenir un vote de confiance à l’Assemblée législative pour continuer à semer la discorde dans notre province.

J’applaudis le courage et la dignité des élus conservateurs dissidents de s’être, enfin, levés pour dénoncer ce chef indigne et incompétent pour diriger les destinées des Néo-Brunswickois. Comme c’est rassurant de constater qu’il y a de l’espoir de rédemption pour le parti conservateur à la dérive qui, ne l’oublions pas, fait partie de la base du système démocratique de notre belle province.

«Qui sème la misère récolte la colère.»

Il doit démissionner.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet