L’École de travail social, son conseil étudiant, ses professeures et professeurs et coordonnatrices des stages déclarent leur plein soutien aux personnes des communautés 2SLGBTQIA+ et à tous les organismes qui les représentent. Nous pensons que le débat actuel sur la révision de la politique 713 est profondément discriminatoire et va à l’encontre des valeurs du travail social qui sont le respect de la dignité humaine et le droit à l’autodétermination des individus.

Les jeunes selon l’article 13 de la Convention relative aux droits des enfants ont «droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant» et cette liberté concerne également celle d’exprimer son genre en toute sécurité.

L’équipe de l’École de travail social ainsi que les membres du conseil étudiant pensent que s’y révision de la politique 713 il y a, elle doit être faite dans le respect des enfants et des jeunes des communautés 2SLGBTQIA+ et elle doit favoriser un environnement scolaire sécuritaire leur permettant de s’exprimer en toute légitimité. Ces jeunes, ils, elles et iels doivent être entendu.e.s et écouté.e.s dans leur revendication sans préjudices et le fait de s’auto désignée dans leur milieu scolaire nous apparaît comme une dimension fondamentale de leur autodétermination.

Nous tenons à rappeler qu’une société qui adopte des principes d’égalité et de respect de la diversité est une société où il fait bon vivre et où les personnes de la diversité sexuelle, de genre, de culture, de position sociale peuvent s’exprimer en sécurité et ont le droit d’exister en toute liberté de qui elles, ils et iels sont!

Lise Savoie, directrice École de travail social

Emilie Roy, Présidente du Conseil étudiant de l’École de travail social