Le banc du quêteux

Autrefois, à la campagne, les gens plaçaient un banc près de la porte d’entrée, pour accueillir les itinérants. Ceux-ci étaient logés pour la nuit et prenaient un bon déjeuner avant de repartir.

Ils voyageaient d’un village à l’autre sur le pouce, à bord de voitures tirées par des chevaux. La belle vie.

Maintenant, on loge les sans-abris durant les temps froids et ensuite, c’est la rue. Où vais-je coucher ce soir? Où vais-je manger aujourd’hui?

Triste sort pour une personne qui a travaillé toute sa vie, et qui a subi une malchance. Abandonnée et dans la rue, les deux pires fléaux pour un humain. Mais il m’est venu une idée que je trouve géniale.

Je verrais une deuxième vocation pour les églises et les couvents désaffectés. Des résidences permanentes pour les sans-abris.

Dans les églises, il pourrait y être aménagé un deuxième étage au niveau du jubé pour y loger les dortoirs. Le rez-de-chaussée servirait à l’installation de la cafétéria et des salles de repos.

Les bancs de l’église peuvent servir dans les salles et sur le terrain autour, pour créer des lieux de socialisation.

Les résidents seraient priés de prendre charge des tâches domestiques: cuisine, buanderie…

La facture d’épicerie et la facture des médicaments seraient refilées au ministère de la Santé.

Pour les bénéficiaires, ce serait le paradis sur terre, une bénédiction du ciel.

À l’œuvre, les élus!

Pierre-André Viau

Beresford