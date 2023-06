Bravo au conseil municipal de Belle-Baie de se tenir debout

J’ai demeuré à Saint-Jean et Rothesay de septembre 1995 à octobre 2001. Je me suis fait arrêter quatre fois par les policiers municipaux. Je n’ai pas eu de service en français. Je n’ai pas pleuré comme le petit groupe d’anglophones et leurs partisans qui n’ont pas de service 100% en anglais à Belle-Baie. J’ai même fait affaire avec ambulance NB, via le 911. Ils m’ont demandé si j’avais «blood in my stools», du sang dans mes selles. J’ai appris un nouveau mot, tant mieux.

À Rothesay, Saint-Jean et Belle-Baie, la population minoritaire n’atteint pas 20%, le seuil minimal selon la loi pour obtenir un service bilingue. Cependant, les anglophones crient au meurtre. Certains menacent d’aller vivre ailleurs. Allez-y, il y a amplement de villes au Nouveau-Brunswick qui sont unilingues anglophones. Ça va me faire plaisir de fournir des mouchoirs pour sécher vos larmes. Est-ce que vous entendez les francophones de Rothesay et de Saint-Jean se plaindre? Non.

Je me pose une question. Combien de ces anglophones sont mariés avec un ou une francophone depuis 20, 25 ou même 50 ans et n’ont pas encore appris le français? Ou travaillent pour une entreprise francophone ou bilingue?

Ils n’ont qu’à apprendre le français comme j’ai fait l’effort d’apprendre l’anglais. Et je suis fier de l’avoir fait. C’est garanti, ils n’attraperont pas la COVID-19.

Un petit conseil, SVP changez vos attitudes envers le bilinguisme.

Mais comment leur dire ma pensée. C’est évident qu’ils ne lisent pas l’Acadie Nouvelle. Écrire dans les journaux anglophones, non merci.

Bravo au conseil municipal de se tenir debout.

Luc Swanson

Dieppe