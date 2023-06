Des infractions commises en toute impunité

Lors de la dernière réunion du conseil municipal de Tracadie, cinq conseillers sur quatre ont voté en faveur de fermer le dossier sur un rapport d’enquête interne, qui avait pour but de vérifier la rémunération de la firme de consultation responsable des relations intergouvernementales.

Là où le bât blesse, le vote fut en faveur de clore le dossier, malgré le fait que le contenu du rapport d’enquête interne soulevait des infractions au code de déontologie.

Il fut aussi soulevé, lors de la réunion, que le directeur général, étant en conflit d’intérêts envers son employeur et n’aurait pas dû effectuer cette enquête.

Vu le nombre d’infractions relevées et le manque de clarté du rapport, la proposition de la conseillère Chantal Mazerolle, soutenue par le maire et trois conseillers de ne pas fermer ce dossier, mais de le transférer à un enquêteur externe indépendant pour en assurer la neutralité n’a pas reçu l’assentiment des cinq autres conseillers.

Ce n’est pas la différence d’opinions qui divise un conseil, mais bel et bien l’acceptation du non-respect des lois et des règlements et le défaut de ne pas sanctionner et rendre responsable les personnes qui ont commis ces infractions.

La porte est ouverte aux infractions en toute impunité. Des conseillers qui ne veulent pas approfondir ces cas laissent place aux spéculations.

Une firme de consultant a été embauchée pour faciliter les relations intergouvernementales sur des projets identifiés par le conseil et d’autres projets se sont ajoutés en cours de route.

Les questions à se poser sont les suivantes: quels furent les projets initiaux mandatés par le conseil et quels furent les autres qui se sont ajoutés? Quels furent les retombées ou les avantages obtenus pour la municipalité? Y a-t-il un rapport écrit sur les travaux de cette firme? Si oui, pourquoi la population n’en fut-elle pas informée? Si les travaux en lien avec les factures n’ont pas été rendus publics, faut-il passer par la Loi sur l’accès à l’information pour les obtenir?

La population a payé pour cette firme, elle devrait recevoir ces informations. Est-ce parce qu’il n’y eut aucun résultat?

La norme habituelle, selon mes expériences, est que la firme dépose son rapport au conseil et que ce dernier accepte le dépôt de ce rapport.

Le conseil a-t-il voté sur ce rapport des consultants? Je ne vois aucun compte rendu de réunion qui en fait mention. Il y a plus de questions que de réponses.

Les membres du conseil sont imputables à la population. Les gens sont sceptiques envers les politiciens et politiciennes, cette situation affaiblit la confiance de la population envers ses élus.

Norma McGraw

Petit-Tracadie