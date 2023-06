Faire Église autrement, pour faire mieux

L’arrivée des nouveaux évêques, c’est un vent de fraîcheur pour l’Église en Acadie. Même si l’époque que nous vivons est très difficile des fois, pour faire mieux, l’Église catholique traverse une grande crise, elle n’est pas la première et ne sera pas la dernière.

Pour devenir plus crédible, l’Église doit devenir une institution d’écoute, en se libérant d’un langage ancien qui ne répond plus aux attentes des gens d’aujourd’hui. Il y a un grand ménage à faire dans sa culture théologique, pastorale et morale. S’il y a un domaine dans l’enseignement officiel de l’Église qui a causé des torts à la conscience des croyants, c’est bien dans celui de la sexualité.

On a refusé de voir que la sexualité accompagne toute la vie humaine. La sexualité, on en vit ou en meurt. Nous les catholiques, nous revenons d’un long voyage. Un passé où le plaisir était mal vu, quelque chose de sale et de honteux quand le plaisir était lié à la sexualité. Selon le théologien Maurice Zundel, si les déviations sexuelles prolifèrent avec une telle frénésie dans certains groupes religieux, c’est dans la mesure où on en a fait des curiosités infantiles. Cependant,il faut reconnaître que l’exercice de la sexualité, lien par excellence de l’expression de l’amour, risque souvent de dégénérer en conflit ou en domination.

Ce qui me donne espoir, présentement dans mon Église, grâce aux recherches scientifiques en théologie et en sexologie, avec le retour de la Bible, la sexualité est en train de retrouver sa grandeur et sa dignité. Il faut toujours se le rappeler, seul un regard de respect de la personne humaine, est à la hauteur du premier effet de l’amour. Blaise Pascal l’exprime merveilleusement bien: «Le premier effet de l’amour, c’est d’inspirer le respect, et il ajoute le respect, c’est une aventure unique qui résume toutes les autres et la meilleure approche de l’Être».

La sexualité requiert de nous tous un comportement qui implique dans vos rapports, un affranchissement de toutes les attitudes de possession et de contrôle de l’autre. Je crois sincèrement qu’il y a au cœur de toute personne, un vestige de la divinité qui nous dispose au bien, au bon et au plus grand des respects.

Léon Robichaud

Inkerman