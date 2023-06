L’Acadie Nouvelle du 17 juin, en toute première page, pose les bonnes questions au sujet du Premier ministre Blaine Higgs. Tout d’abord, un titre en très gros caractères incite à la réflexion avec les trois mots suivants: «Higgs joue gros». Et la politique 713 du gouvernement, c’est une patate chaude qui pèse lourdement dans la balance.

Et le journal ajoute ceci: «Révision de leadership, élections ou remaniement?»

Je n’ai qu’un souhait et le voici. Blaine Higgs devrait déclencher des élections au plus sacrant et rendre service à la population du Nouveau-Brunswick.

La ministre Dorothy Shephard, qui détenait le portefeuille du Développement social, a remis sa démission sur un bout de papier rédigé à la main. Elle avait son voyage du premier ministre. Elle avait pourtant du métier, même si elle ne parlait pas le français.

Le journaliste Alexandre Boudreau dans un long reportage sur la situation politique de la province a demandé au premier ministre Higgs s’il acceptait «une révision de son leadership pour défendre sa place à la tête du parti.»

Il fallait s’attendre à sa réponse. Il a répondu: «Je pense que oui. J’ai confiance dans les résultats qu’on a eu pour notre province.»

Selon moi, Blaine Higgs est pris dans un filet où il est presque impossible de s’en sortir. Il est un chef qui doit céder sa place au plus vite afin que les gens conservent une certaine confiance dans l’appareil gouvernemental.

Même un ancien ministre conservateur, Jean- Pierre Ouellet, qui est devenu maire du Haut-Madawaska, n’a plus confiance en M. Higgs. Il demande une révision de la chefferie du Parti conservateur.

Il faut se rappeler qu’il y a plus que Dorothy Shephard qui ont voté contre le leadership de M. Higgs. Il faudrait ajouter les noms de Daniel Allain, Trevor Holder, Jeff Carr et d’autres.

Ajoutons à cela l’ancien ministre devenu député indépendant, Dominic Cardy, après une prise de bec acerbe avec M. Higgs.

Enfin, j’emprunte les mots de l’éditorialiste de l’Acadie Nouvelle, François Gravel dans l’édition du 17 juin pour terminer. Il écrit: «Blaine Higgs n’est pas l’homme de la situation. Il ne l’est plus depuis longtemps.»

Marcel Arseneau

Moncton