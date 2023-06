Concernant l’éditorial de François Gravel de l’Acadie Nouvelle du 18 mai 2021, intitulé: Après Jackie Vautour.

J’ai été consterné de lire ces dernières lignes: il sera bientôt temps pour les Vautour de tourner la page.

Au contraire, les politiciens devraient réclamer d’en faire un site historique afin de démontrer le courage de cet homme hors de l’ordinaire. Un héros, tant qu’à moi, qui a lutté avec acharnement pour son droit de demeurer sur ses terres.

C’est un exemple qu’il faudrait suivre et inculquer à nos enfants comme l’ont fait nos ancêtres.

Je suis certaine que nombre de visiteurs seraient intéressés de connaître son histoire et ses nombreuses luttes et surtout dans quelles conditions inhumaines il devait vivre lui et sa famille pendant plus de 40 ans parce que le gouvernement l’empêchait d’améliorer ses conditions de vie.

Si on avait eu des politiciens supportés par une population francophone déterminée autant que M. Vautour l’était pour sa cause, on n’aurait pas besoin encore en 2021 de se battre pour défendre nos droits.

Nicole R. Boudreau

Maisonnette