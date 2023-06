L’engagement communautaire pour trouver une solution à la crise du logement

Le manque criant de logements abordables paraît souvent à la une dans les médias. Sur le terrain, cette crise est très évidente aux regards des bénévoles de la Conférence Mère Teresa de la Société de Saint-Vincent de Paul de Moncton. En 2022, en réponse à des demandes d’aide qui leur parvenaient de la population locale, 176 personnes démunies de Moncton avaient de la difficulté à se trouver un logement abordable et 80 d’entre elles ne pouvaient pas payer le dépôt du nouveau logement. De ces personnes, 155 d’entre elles ont reçu de l’aide financière des bénévoles de la conférence Mère Teresa.

Pour faire face à ce manque de logements, certains groupes du Nouveau-Brunswick se mobilisent pour trouver des solutions et ils sont déterminés à y arriver. Ces personnes sont inspirées par l’anthropologue Margaret Mead qui disait: «Ne doutez jamais qu’un petit nombre de citoyens volontaires et réfléchis peut changer le monde; en fait, cela se passe toujours ainsi.»

C’est dans cet esprit qu’une nouvelle entreprise à but non lucratif a été incorporée le 6 mai dernier sous le nom «Housing for Life, Inc/Habitation pour la vie inc».

En effet, sept bénévoles de Moncton ont réfléchi aux causes de la pauvreté et ils ont conclu qu’une façon de diminuer l’angoisse des personnes en quête d’un appartement était d’en construire un certain nombre à Moncton.

C’est tout un défi pour ces bénévoles qui, sans expérience dans le domaine de la construction, ont quand même pris la décision de venir en aide aux personnes qui risquent de se trouver sans-abri!

Le coût d’un logement abordable est loin d’être à la portée de bien des personnes. Statistique Canada rapporte que, lors du dernier recensement, parmi les 15 320 ménages vivant à Moncton, 32,8% d’entre eux payaient plus de 30% de leur revenu pour s’abriter. Les familles monoparentales représentaient 9,4 % de ces ménages. Ce qui est souvent ignoré, c’est que les personnes vivant seules sont celles qui sont les plus pauvres. Parmi les ménages de Moncton qui payaient plus de 30% de leur revenu pour le loyer, 72,8% d’entre eux étaient composés de personnes vivant seules ou regroupés dans des maisons de chambres.

Les femmes sont généralement plus pauvres que les hommes. Statistique Canada rapporte que, selon la mesure du Panier de consommation, plus de femmes que d’hommes vivent sous le seuil de la pauvreté.

Cela est particulièrement vrai pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Au dernier recensement, à Moncton, 510 femmes âgées de 65 ans et plus vivaient sous le seuil de la pauvreté, comparativement à 235 hommes: un nombre deux fois plus élevé pour les femmes que les hommes.

Dans la première phase du projet, le nouvel organisme sans but lucratif prévoit construire douze unités de logement sur la rue Pine à Moncton. Les locataires seront surtout des mères monoparentales et des femmes vivant seules. Cependant, des familles y seront également hébergées.

Les plans préliminaires du bâtiment n’étant pas encore faits, il est prématuré de prévoir le coût total du projet. Grâce à un don de 100 000$ offert par des personnes convaincues de la pertinence du projet, le terrain est déjà acheté. La prochaine étape consistera à définir toutes les étapes du projet, après quoi il sera possible de solliciter du financement des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que de fondations et de bienfaiteurs.

Le manque à gagner pour financer ce projet est important, mais étant donné la crise actuelle de logement abordable dans la localité, les responsables du projet sont confiants que des fonds publics et privés pourront être obtenus afin de créer des logements accessibles à un coût exceptionnellement avantageux par rapport au prix actuel du marché.

La femme entrepreneure impliquée dans la construction du projet souhaite que certaines des femmes choisies comme locataires veuillent s’impliquer dans la construction de leur propre logement abordable.

Ces femmes seront encadrées lors de leur apprentissage par l’entrepreneure expérimentée en construction. Éventuellement, elles pourraient s’embaucher pour travailler dans le domaine de la construction.

Les membres de l’organisme «Housing for Life, Inc/ Logement pour la vie, inc.» sont en processus de réaliser leur désir d’offrir des logements abordables destinés à des personnes en situation de pauvreté.

Ils sont une preuve que, lorsque les citoyennes et les citoyens d’une communauté se mettent ensemble pour résoudre un problème, ils y arrivent.

Auréa Cormier, n.d.s.c.

Secrétaire

Moncton