Devant chez moi il y a une résidence pour personnes autonomes, surtout des femmes. Quelques-unes n’ont aucune famille dans la région et aucun moyen de transport. Lorsque l’infirmière de l’Extra-mural vient faire des prises de sang ou prendre des échantillons d’urine, la patiente doit se trouver un ou une volontaire pour aller porter les échantillons à l’hôpital de Caraquet. Souvent c’est moi.

Il y a peu de temps, une femme âgée de 99 ans devait recevoir des injections d’anticoagulant. L’infirmière préparait les seringues et la dame âgée de 99 ans devait s’arranger avec ça.

Notre système de santé n’a aucune compassion ou respect pour ces gens-là. Cette résidence est conçue pour des personnes autonomes. À 87, à 100 ans, quel est leur degré d’autonomie?

Ces hommes qui ont servi le pays et ces femmes qui ont souvent élevé de grandes familles seules méritent mieux que ça.

Mon frère qui vit dans un coin isolé de Rouyn-Noranda, au Québec, a reçu tous ses vaccins contre la COVID-19 à la maison, l’infirmière qui le visite rapporte les échantillons elle-même et l’inhalothérapeute se rend chez lui pour évaluer sa condition.

Est-ce que nous sommes retardés à ce point ici?

J’en ai parlé à ma députée et je n’ai vu aucun changement. On devrait moins se préoccuper de la langue française qu’on a le droit de parler et plus de la santé des gens.

Il ne reste plus qu’à nous mettre une date d’expiration à la naissance.

Nicole Tremblay

Grande-Anse