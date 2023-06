Adoption du projet de loi C-13: l’union fait la force!

Le 20 juin dernier, un jalon historique a été franchi dans l’avancement des droits linguistiques au pays avec la sanction royale du projet de loi C-13 visant à moderniser la Loi sur les langues officielles fédérale. Une modernisation attendue depuis longtemps alors que la dernière réforme majeure de cette loi de nature quasi constitutionnelle a eu lieu en 1988.

La Loi sur les langues officielles modernisée répond mieux aux besoins actuels et réalités des communautés de langue officielle au Canada incluant les communautés acadiennes des Provinces atlantiques. Cette loi prévoit plusieurs mesures qui visent l’atteinte de l’égalité réelle entre nos deux langues officielles, dont de nouveaux pouvoirs accordés au Commissaire aux langues officielles pour mieux assurer la conformité des institutions fédérales, ou l’adoption d’une politique en matière d’immigration francophone visant le rétablissement et l’accroissement du poids démographique des minorités francophones.

De plus, cette loi reconnaît explicitement la spécificité constitutionnelle du Nouveau-Brunswick en affirmant, entre autres, que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise de notre province ont un statut et des droits et privilèges égaux, ce que nos élus provinciaux et fédéraux ne doivent jamais perdre de vue dans l’élaboration de politiques publiques. Le Nouveau-Brunswick jouit d’un statut unique dans le maintien du bilinguisme et de la dualité linguistique de notre pays, nous devons le protéger et en être fiers.

La Loi sur les langues officielles modernisée est le fruit d’un travail colossal accompli par les deux chambres du Parlement, tout parti politique confondu, et par de nombreux organismes et individus de la société civile. Nous saluons cette contribution inestimable sans laquelle l’adoption de cette législation n’aurait pas été possible.

En tant que sénatrices et sénateurs du Nouveau-Brunswick, nous tenons à applaudir et à remercier sincèrement les organismes et individus de l’Acadie qui ont travaillé pour assurer l’adoption du projet de loi C-13. La détermination, l’engagement et la solidarité dont a fait preuve la société civile acadienne ont été déterminants dans le long processus menant à la sanction royale de cette loi. Comme l’affirme notre devise nationale, «l’union fait la force». Cette devise prend tout son sens aujourd’hui.

En pensant aux générations passées qui ont tant travaillé et à celles d’aujourd’hui et de demain qui bénéficieront de ces avancées, nous nous engageons à surveiller de près la mise en œuvre de cette loi afin que le peuple acadien puisse posséder tous les moyens nécessaires à son plein épanouissement.

L’honorable René Cormier

L’honorable Rose-May Poirier

L’honorable Percy Mockler

L’honorable Pierrette Ringuette

Sénateurs