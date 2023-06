Une approche dangereuse

Donc, si je comprends bien, d’après notre premier ministre comptable, le ralentissement des soins hospitaliers permettra d’économiser de l’argent pour le système de santé. Et l’argent justifie les moyens? Alors, à l’hôpital francophone Dr Georges-L.-Dumont, les délais d’attente pour obtenir les résultats des examens pourraient faire la différence entre la vie et la mort. Et alors?, semble dire Blaine Higgs. Une fois CoRiste, toujours CoRiste! Personnellement, cette approche me semble étrangement similaire à une tentative de génocide. Déportation en 2023?

Marc H. Savoie

Moncton