Aucun incitatif

Il y a maintenant une nouvelle définition du mot «maintien en poste».

Si vous n’en aviez pas entendu parler, ne vous inquiétez pas. Ce n’est que dans certains milieux que l’on utilise cette nouvelle définition.

Au lieu du sens «de garder» ou «de retenir», quelques personnes de ces milieux y voient plutôt l’idée d’être ignorant et dégradant, et de repousser activement les professionnelles et professionnels de la santé. Le premier ministre du Nouveau‑Brunswick, Blaine Higgs, et le ministre de la Santé, Bruce Fitch, sont ceux utilisent cette nouvelle définition.

Bien que le gouvernement ait promis de recruter et de maintenir en poste des travailleuses et travailleurs de la santé, ses actions témoignent du contraire.

Malgré le fait que le Nouveau-Brunswick soit la seule province du Canada atlantique à ne pas offrir d’incitatifs au maintien en poste à ses travailleuses et travailleurs de la santé, le gouvernement n’accepte même pas d’envisager l’idée. Le budget prévoyait 29,7 millions $ pour les incitatifs au recrutement et au maintien en poste. Cependant, aucune mesure n’a été prise pour le maintien en poste. Le gouvernement concentre plutôt ses efforts sur la canalisation des fonds publics vers le secteur privé et les entités privées à but lucratif, affaiblissant du coup le système et accélérant la détérioration de ce dernier.

Les exemples de cette orientation sont nombreux. Commençons par la façon dont ce gouvernement dépense son énorme excédent. Outre les réductions d’impôt accordées à des sociétés valant des milliards de dollars et l’embauche d’entreprises de communications de l’Ouest canadien pour semer la division au sein de la population, les dépenses en soins de santé sont de plus en plus orientées vers le secteur privé. Le gouvernement a financé des cliniques privées pour les interventions chirurgicales et a dépensé des millions de dollars en personnel infirmier d’agence pour garder nos hôpitaux ouverts dans diverses régions. Ainsi, au lieu d’offrir des incitatifs au maintien en poste pour garder les gens que nous avons, le gouvernement provincial préfère verser des millions de dollars à une entreprise qui envoie son personnel dans la province, le fait former par des travailleuses et travailleurs du secteur public et le paie mieux que les travailleuses et travailleurs qui sont à l’emploi du gouvernement provincial. Pas exactement de quoi remonter le moral.

Le gouvernement provincial a récemment retiré son financement des places au programme de maîtrise en physiothérapie de l’Université Dalhousie. Encore là, il s’agit d’un domaine de notre système où le besoin est pressant, mais c’est une autre décision qui va à l’encontre de l’amélioration des soins de santé dans la province. Le Nouveau‑Brunswick est donc maintenant la seule province du Canada atlantique à ne pas financer ce programme.

Ainsi, pendant que M. Higgs et ses ministres amassent l’excédent, la population néo‑brunswickoise est confrontée à des délais d’attente de plus en plus longs à l’urgence, à des urgences dont les portes sont fermées en raison d’un manque de personnel et à des ambulanciers paramédicaux qui passent d’innombrables heures à attendre pour transférer des patients au lieu de pouvoir reprendre de service et de répondre aux appels d’urgence.

C’est là le prix de l’inaction. Tout le monde souffre à cause d’un gouvernement qui ne veut simplement pas améliorer les services… un gouvernement qui utilise des mots à la mode comme «changement transformateur», qui n’est qu’un code pour «privatisation des soins de santé». Je me dois de vous le demander: avez-vous constaté un changement transformateur dans les soins de santé au Nouveau‑Brunswick?

Pendant ce temps, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île‑du-Prince-Édouard – des provinces avec lesquelles nous sommes en concurrence pour les professionnels de la santé – offrent des primes aux nouveaux membres du personnel ainsi que des incitatifs au maintien en poste à leur personnel actuel. La façon dont on traite les gens, c’est important, et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre d’autres professionnelles et professionnels du système de santé public.

Tandis que d’autres gouvernements provinciaux sont prêts à s’adapter aux besoins changeants des leurs résidentes et résidents, le premier ministre Higgs refuse de le faire.

Aucune négociation, aucun dialogue, il faut simplement accepter ce que le premier ministre dit ou il nous fait la sourde oreille. Le public assiste directement à la révolte des membres de son caucus et de son parti, ce que le SNB et le SIINB voyaient venir depuis longtemps. Nous avons un gouvernement qui ne connaît pas le sens de la collaboration et qui n’est pas prêt à accepter la réalité. À la longue, cette inaction aura de dangereuses conséquences sur la santé des gens.

Paula Doucet

Présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB)

Susie Proulx-Daigle

Présidente du Syndicat du Nouveau-Brunswick (SNB)