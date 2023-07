Un devoir de mémoire pour l’Acadie

La récente démarche entreprise pour changer l’appellation de l’Université de Moncton m’a révélé le rapport qui existe entre l’évolution de cette institution et mon propre parcours de formation.

Je suis née sur une ferme sur le «Chemin du roi», dans le village de la Hêtrière, situé dans la grande Vallée de Memramcook. À trois milles de chez moi, le village de Saint-Joseph était le siège de l’Université Saint-Joseph, dirigé par la congrégation Sainte-Croix. Le collège était localisé d’un côté de la rue principale tandis que l’Académie Notre-Dame du Sacré-Coeur, gérée par les religieuses, était située de l’autre côté de la même rue. À cette époque, entre les années 1940 et 1950, ces deux établissements éduquaient l’élite masculine et féminine acadienne.

Mes études primaires terminées à la petite école du village, mes parents, conscients de l’importance de l’éducation, ont donné à leurs enfants la possibilité de fréquenter ces maisons du «haut savoir». Celles-ci offraient en plus des événements et des concerts qui attiraient des spectateurs de 30 000 milles à la ronde.

Les autobus nolisés de Moncton et d’ailleurs les transportaient au Monument Lefebvre et à la patinoire du collège. Des rencontres qui ont favorisé des contacts entre filles et garçons!

Profitant du service de voiturage pour les élèves dans une ambulance d’après-guerre, j’ai fréquenté l’Académie Notre-Dame du Sacré-Coeur comme «externe», où j’ai complété les cours du secondaire.

Durant cette même période, une campagne de financement fut lancée par l’Archevêque du diocèse afin de construire la deuxième aile de l’Université Saint-Joseph. Il faut préciser ici que le dit collège, fondé en 1864, a reçu son statut d’université en 1898, devenant alors «la première université francophone de l’Est du Canada». Malgré une charge familiale élevée, mon père, ainsi qu’un grand nombre de paroissiens, se sont inscrits comme donateurs. À chaque mois, une petite enveloppe s’ajoutait à la quête dominicale pour appuyer cette importante cause.

Quand il fut connu que les argents recueillis n’iraient pas à la construction d’un nouveau pavillon, beaucoup de donateurs se sont senti «fraudés». Je n’ai jamais entendu ou lu d’explications officielles à cet effet, cependant peu de temps après, l’Université Saint-Joseph achetait un immeuble sur la rue Church à Moncton.

Pendant une dizaine d’années, l’Université Saint-Joseph a eu pignon sur rue à Moncton et à offert des cours au niveau universitaire à un bon nombre d’étudiants. Presque en même temps, les religieuses Notre-Dame du Sacré-Coeur abandonnent l’Académie à Saint-Joseph et construisent le Collège Notre-Dame de l’Acadie, à Moncton.

J’ai moi-même étudié à ce collège, où j’ai complété le cours commercial.

Il s’ensuivit une énorme vague de changements qui a fait échouer sur les rives de l’Acadie nos maisons d’éducation: le Collège de Bathurst, le Collège Maillet, le Collège Saint-Louis, le Collège Notre-Dame d’Acadie, et en plus l’Université Saint-Joseph.

De ce naufrage, surgit en 1963, l’Université de Moncton.

Graduellement, fidèle à sa devise «Lève-toi et rayonne», cette nouvelle université établit deux campus hors Moncton, à Shippagan et à Edmundston.

Résidente pendant une trentaine d’années à Edmundston et toujours désireuse de parfaire mes connaissances, j’ai profité de la proximité de l’université pour compléter, en 1975, un baccalauréat.

Je constate par ma propre expérience l’importance de sa présence dans les régions éloignées des grands centres et son rayonnement sur toute l’Acadie.

Cependant, quel attachement existe-t-il entre le Colonel Robert Monckton et notre Alma mater?

Un volte-face qui n’a pas été ignoré par la population acadienne et occasionne plusieurs demandes de changement. On apprend dans l’historique de la ville de Moncton quand 1930, de pressions ont été faites pour changer l’appellation de la ville et bien avant l’existence de l’université. On peut lire également qu’une erreur administrative est responsable de la disparition du «k» dans Monckton. Il est déplorable de constater l’échec des ces demandes jusqu’à présent. Une pétition avec environ 1000 signatures sollicite une autre fois le changement de nom de l’université.

De plus en plus, la société en général et les médias s’indignent du fait que l’on célèbre ou que l’on donne beaucoup de visibilité aux êtres offenseurs. Je cite Jean-Paul Sartre: «Je déteste les victimes quand elles respectent leurs bourreaux».

Et qu’avons nous fait?

Nous avons placé sur un trône un de nos offenseurs sur le toit de notre maison d’éducation supérieure en Acadie.

À 90 ans, lucide et solidaire, je réalise qu’il est de notre devoir de reconnaître la mémoire du peuple acadien. C’est facile: Université Mémoriale d’Acadie (UMA).

Pauline LeBlanc-Beaulieu

Dieppe