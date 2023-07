Une mesure qui mettra la santé et la vie des patients en danger

Le Conseil des médecins et dentistes du CHU Dr-Georges-L.-Dumont, composé de près 300 médecins, a récemment pris position, de façon unanime, contre ce qui est appelé le «projet de modernisation des services de laboratoires du NB». Ce projet a été ordonné par le ministère de la Santé du NB et dirigé par la firme Deloitte.

Les prémisses du rapport veulent que dans les prochaines années, il y aurait un manque de technologistes de laboratoire estimé à 20% additionnels à aujourd’hui. Le projet proposé viserait à combler ce manque qui menace les soins aux patients. Le projet, tel que proposé, comporte trois phases, dont la première débuterait à partir de l’automne 2023:

– phase 1: envoi de toutes les prises de sang de patients externes vers l’Hôpital régional Everett-Chalmers à Fredericton et l’Hôpital régional Chaleur à Bathurst pour tout l’ensemble de la province.

– phase 2: expansion du laboratoire de microbiologie au CHU Dumont et envoi de tous les tests «non-urgents» d’hématologie et chimie des patients hospitalisés à l’Hôpital de Moncton. Le CHU Dumont conserverait seulement un «lab stat» pour les tests urgents.

– Phase 3: centralisation de la pathologie (spécimens chirurgicaux et biopsies) à l’Hôpital de Moncton et l’Hôpital régional de Saint-Jean, incluant les services de cytométrie de flux, soit des analyses pour le les cancers tels que les leucémies qui doivent être obtenus dans de courts délais.

Il n’y aura donc plus de tests pour détecter les cancers dans le réseau Vitalité alors que le CHU Dumont possède un Centre d’oncologie de référence pour la province.

Les documents du plan insistent que le tout n’aura aucun impact sur les soins aux patients. Nous ne sommes pas d’accord avec cette affirmation. Nous soulignons fortement que tels changements mèneront inévitablement à des situations dangereuses et potentiellement fatales.

«Oui», depuis toujours, un certain nombre d’échantillons est échangé entre les laboratoires de la province représentant surtout des tests spécialisés dont les délais n’affectent pas les soins aux patients et dont les échantillons sont pour la plupart stables et qui ne sont pas «time-sensitive». Le transport d’échantillons entre les laboratoires devrait être l’exception et non la norme.

Nous prévoyons qu’au CHU Dumont, ce sera au bas mot : un minimum de 1,25 millions de tests de sang et d’urine par année qui seront envoyés et analysés ailleurs. Les délais pour obtenir les résultats seront associés à l’ajout des nouvelles étapes suivantes:

– Étiqueter chacun des 1,25 million échantillons selon le type de transport à utiliser et le site où il doit aller;

– Emballer 1,25 million échantillons;

– Enregistrer 1,25 million échantillons pour le transport via un système informatique complexe qui n’existe pas encore;

– Transporter 1,25 million échantillons vers les laboratoires désignés;

– Déballer 1,25 millions échantillons;

– S’assurer de bien identifier chacun des 1,25 million échantillons;

– Entrer les résultats dans le système informatique de l’hôpital d’origine, qui n’est pas encore intégré aux autres systèmes.

Les conditions reliées aux transports de tels spécimens risquent grandement de les altérer et les rendre inutilisables. Il faudra alors refaire des prises de sang ou tests d’urine ainsi que des biopsies qui auront à être refaites durant une chirurgie sous anesthésie… Ceci créera des délais inacceptables et des impacts considérables auprès des patients.

Dans notre province, le transport de marchandises est fréquemment affecté par la météo. Que se passera-t-il ces journées-là? Et l’enjeu environnemental? Souhaitons-nous mettre en place un système qui verra un accroissement du transport routier entre les différents points de service hospitalier du N.-B.?

Dans tout ce scénario, on nous affirme que le CHU Dumont va conserver un «stat lab» pour les analyses urgentes. Si on nous exige de réduire les volumes, nous allons devenir inefficaces. Au CHU Dumont, à la fin des trois phases du plan de réforme, qu’adviendra-t-il de la mission universitaire et de formation?

Le CHU Dumont est un milieu de stage important pour les futurs technologistes qui étudient au CCNB. Où iront-ils faire leurs stages? Ces étudiants font leur formation en français; on se doit de leur offrir un milieu de stage également en français.

La formation de futurs médecins sera elle aussi affectée par la réduction des laboratoires; elle deviendra déficiente en raison de l’impossibilité d’effectuer des stages, des délais d’obtention rapide de résultats dans le processus d’apprentissage ainsi que de l’apprentissage lié au travail collaboratif multidisciplinaire. Nous ne connaissons aucun centre hospitalier universitaire au Canada qui a été amputé d’une si grande partie de ses services de laboratoires. D’ailleurs, l’Agrément des programmes de formation en médecine et en résidence pourrait vraisemblablement être compromis par ces réductions de service de laboratoire.

Finalement, nous voulons souligner que nous ne sommes pas contre un projet de modernisation des laboratoires du NB, mais nous sommes clairement contre CE projet de modernisation des services de laboratoire. Les médecins de notre hôpital qui ont participé aux consultations du projet dans la dernière année nous affirment que la majorité des points que nous soulevons a été apportée aux différents comités. Cependant, très peu de ces points figurent au plan proposé.

C’est pour toutes ces raisons et bien d’autres que le comité de sauvegarde des laboratoires du CHU Dumont demande:

– que ce projet de «modernisation des services de laboratoire» soit annulé;

– que les régies de santé puissent poursuivre respectivement leurs programmes d’amélioration des services de laboratoire comme cela se fait déjà depuis quelques années dans le but de relever les défis à venir;

– que dorénavant, tout projet d’amélioration clinique ou de laboratoire se fasse avec davantage de transparence et de consultation avec des médecins cliniciens;

– que nos inquiétudes soient entendues et prises au sérieux, car ce sont nos patients qui sont au cœur de nos considérations.

Dr Luc Cormier

Cardiologue CHU

Dr-Georges-L.-Dumont

Président du comité de

sauvegarde des laboratoires