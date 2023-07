On avait rêvé que Blaine Higgs fasse la chose honorable et qu’il démissionne. Mais le rêve a viré au cauchemar.

C’est certain que d’avoir été élevée à l’eau bénite me force toujours d’espérer qu’il y a une rédemption possible et que, comme l’enfant prodigue, il puisse avoir son épiphanie.

Hélas, c’était trop lui demander. Il est perdu, tombé dans la potion maléfique qui doit tout casser ce qui se retrouve sur son chemin. Il est obnubilé par sa vision archaïque et dangereuse de l’extrême droite, tel un cheval avec des œillères sur les yeux et des bouchons dans les oreilles.

La bonne nouvelle, c’est que nous avons des femmes et des hommes politiques qui se sont tenus debout pour arrêter le désastre Higgs qui tente, par tous les moyens, de nous retourner à la chasse aux sorcières du Moyen âge. Cela est rassurant. C’est un signe que tout n’est pas perdu pour notre démocratie contrairement à nos voisins du sud qui sont sur un fil tendu vers le vide pour ne pas dire l’apocalypse.

J’applaudis encore une fois les députés, ministres, membres du Parti progressiste conservateur et des conseillers politiques qui se sont tenus debout. Higgs a montré la porte du cabinet à deux ministres, dont le seul ministre francophone digne de ce nom, Daniel Allain.

J’ai été édifiée par l’entrevue que ce dernier a donnée au Téléjournal Acadie où il a montré sa grande classe et sa grâce. Lui, n’a pas voulu tomber aussi bas que son chef lors de la réunion du Parti conservateur de la fin de semaine dernière. Un vrai leader qui est là pour représenter et défendre les gens de sa circonscription et du Nouveau-Brunswick contrairement au premier ministre qui a oublié pourquoi il était là et qui l’a élu.

Le bien-être et l’intérêt supérieur des Néo-Brunswickois n’existent plus sur la planète Higgs face à ses préjugés, son ignorance et son intransigeance. Honte à lui et à toutes ses nouvelles marionnettes!

Les gens ne veulent pas vivre les scénarios de nos voisins du Sud. Higgs est mauvais pour le Nouveau-Brunswick. Il nous fait reculer sur tout. Nous devenons les arriérés du Canada par sa faute, sa très grande faute, et nous faisons rire de nous.

Nous avons besoin d’un premier ministre du centre, ni de l’extrême droite, ni de l’extrême gauche, un rassembleur.

La balle est maintenant dans les mains du Parti conservateur, s’il veut survivre, il devra amputer son aile d’extrême droite dont le fameux Kris Austin, ancien chef du parti anti-bilinguisme Alliance des gens du N.-B., éminence grise de Higgs.

À la fin de tout ça, c’est nous les citoyens du Nouveau-Brunswick et nos enfants qui payent et payeront la note de ce mauvais leader, mais il semble que M. Higgs s’en fout! C’est sa façon ou rien (my way or the highway).

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet