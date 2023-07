Nos lignes électriques ne sont pas prêtes pour l’avenir

Le Nouveau-Brunswick et le Canada atlantique ont une occasion unique de remédier à l’insuffisance et à l’état de détérioration de l’infrastructure du réseau électrique, qui ont été ignorés par les gouvernements successifs.

Personne ne le sait mieux que les travailleurs des lignes de transmission qui passent leurs journées face aux lignes qui gardent nos lumières allumées la nuit et nos maisons chaudes en hiver.

La Boucle atlantique promet d’inverser ce manque d’investissement de plus en plus critique dans l’infrastructure de transmission du Nouveau-Brunswick.

Dans notre avenir net-zéro, nous avons besoin de beaucoup plus de transmission pour réaliser le potentiel des sources d’énergie renouvelables et non-émettrices au Nouveau-Brunswick et au-delà.

Mais le fait est simple: l’état de nos lignes de transmission n’est pas suffisant pour le statu quo, et encore moins pour l’augmentation massive de la demande qui se profile à l’horizon.

La Boucle atlantique est une réponse sérieuse et réaliste à une question ignorée ou reportée par les gouvernements provinciaux successifs.

La résolution de ce problème sera coûteuse, personne ne dit le contraire. Mais la conversation ne doit pas s’arrêter là: les conséquences de ne pas s’attaquer de front à ce défi sont bien plus graves.

Dans l’état actuel des choses, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse seraient les seuls à supporter l’écrasante majorité des coûts liés à l’arrêt de la production d’électricité à partir du charbon d’ici à 2030.

Le gouvernement fédéral n’a aucune obligation d’investir dans la transmission. Je le sais, Ottawa le sait et le premier ministre Blaine Higgs le sait.

Mais en pinaillant sur les détails des fonds fédéraux qui, autrement, n’existeraient peut-être pas du tout, M. Higgs fait des économies de bouts de chandelle avec un partenaire fédéral qui agit avec une incroyable bonne foi.

Les solutions de fortune proposées par M. Higgs et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, sont marquées par les mêmes hésitations que celles qui ont causé l’état de délabrement de notre réseau de transport d’électricité.

Il suffit de regarder le comité législatif de la Nouvelle-Écosse cette semaine, où ni Houston ni les fonctionnaires provinciaux n’ont pu suggérer ce que coûterait son alternative à la Boucle, alors que c’est sa principale critique de la proposition d’Ottawa.

Nos premiers ministres tardent également à tenir compte de l’exceptionnelle manne économique et de main-d’œuvre que représente ce projet.

M. Higgs et M. Houston évoquent d’autres technologies émergentes, telles que les petits réacteurs modulaires, l’énergie marémotrice et l’amélioration du stockage de l’énergie. Nous soutenons pleinement le développement rapide de ces technologies et leur rôle dans notre future combinaison énergétique, mais comment pourrons-nous profiter de leurs avantages sans une infrastructure de transmission moderne?

Pour décarboniser, nous devons nous interconnecter d’une manière qui respecte les compétences tout en exploitant l’incroyable richesse des ressources renouvelables qui se trouvent dans notre cour.

La Boucle atlantique n’est pas la solution miracle à nos problèmes énergétiques, mais c’est la bonne façon d’avancer. Elle constituera un modèle à suivre pour le reste du Canada. Mettons de côté les contre-arguments mesquins et mal ficelés et engageons le Canada sur la voie de la décarbonisation.

Nous demandons aux gouvernements provinciaux et aux entreprises de services publics de travailler rapidement à la signature d’un accord avec le gouvernement fédéral avant que cette occasion ne nous échappe. Attelons-nous à ce cheval de bataille et mettons-nous au travail.

T. Scot Hale

Monteur de lignes

Ancien concepteur de lignes électriques

Directeur commercial de la FIOE 37, qui représente, entre autres, la majorité des employés d’Énergie NB