Amélioration de l’expérience patient et de la famille

L’implication et la dévotion extraordinaire des proches envers les membres de leur famille qui reçoivent des traitements de dialyses à l’hôpital est remarquable. La dialyse implique que le patient qui a ces traitements pour problèmes rénaux doit se présenter au département de la dialyse au minimum trois fois par semaine pour une durée d’au moins quatre heures, sans compter le temps de voyage et ce, selon l’endroit où tu habites.

Dans la Péninsule acadienne, les hôpitaux désignés est Bathurst jusqu’à ce qu’une place se libère à l’Hôpital de Tracadie. J’ai déjà fait une étude sur le sujet et je fus surprise de constater le grand nombre de personnes de la Péninsule qui devaient conduire à Bathurst pour leur traitement car Tracadie n’avait pas assez d’espace (siège) ou d’infirmières pour les accueillir.

Imaginez-vous la journée d’un membre de la famille qui doit accompagner trois fois par semaine cette personne soit à Bathurst ou à Tracadie. Entretemps, puisque le traitement dure en moyenne de trois à quatre heures, ces accompagnateurs se promènent en ville, de magasin en magasin, de restaurants en restaurants, pour faire passer le temps en attendant que le traitement se termine. Un minimum de 7 à 8 heures sont consacrées par le pourvoyeur de soins pour accompagnement et ce, trois fois par semaine.

J’ai soulevé cette problématique lors de mon passage comme membre du Conseil d’administration à la Régie de la santé Vitalité et rien depuis n’a été fait pour appuyer ces accompagnateurs.

J’avais suggéré – pour ceux qui ne peuvent retourner chez eux – de leur fournir à l’intérieur de l’hôpital, une salle de détente, avec café, un petit goûter, afin qu’ils n’aient pas à attendre dans leur voiture (particulièrement en hiver ) ou de faire tous les magasins en ville.

Les témoignages reçus font état de fardeaux socioéconomique et psychologique énormes sur ces pourvoyeurs de soins. Il faut considérer que la population de la Péninsule acadienne est vieillissante et pour les accompagnateurs qui sont encore sur le marché de travail cela représente aussi une perte de salaire. Selon un témoignage reçu, un patient – malgré le danger de détérioration de sa condition physique – a préféré réduire le nombre de ses traitements de dialyse pour éviter d’aller à Bathurst trop souvent. Le trajet d’une heure et plus de conduite automobile suite au traitement était trop exigeant et épuisant physiquement pour lui.

Ajouter davantage de ressources humaines et matérielles pour la dialyse à Tracadie diminuerait le temps de voyage pour les gens de la Péninsule. Une salle de détente pour les accompagnateurs leur permettrait de rencontrer et de partager leurs expériences avec d’autres qui vivent les mêmes défis. Il pourrait y avoir des rencontres de groupes d’entraide animées par un travailleur social.

Nous sommes chanceux d’avoir ces services dans notre région, toutefois nous pourrions avoir plus de considération envers les aidants naturels. Les solutions que j’avance permettraient d’améliorer l’expérience patient et de leur famille (locution fréquemment utilisée par la Régie), mais que l’on tarde de mettre en vigueur.

Norma McGraw

Petit-Tracadie