Une gestion de la santé «centrée sur les patients»?

Au nom de la santé de leurs patients, quelque 300 médecins du CHU Dumont de Moncton sont montés aux barricades pour dénoncer la décision du gouvernement Higgs de centraliser les analyses de laboratoire.

Ces médecins n’ont pas l’habitude de dénoncer publiquement les décisions du gouvernement. S’ils le font, c’est uniquement parce qu’ils ont le sort de leurs patients à cœur. Quand c’est rendu que nos travailleurs de la santé doivent se battre contre le gouvernement pour revendiquer le droit de soigner leurs patients adéquatement, c’est que quelque chose ne tourne pas rond.

Les travailleurs de la santé n’ont plus un mot à dire sur la gestion du système de santé, dont ils sont pourtant les experts. Ils sont réduits au rôle exécutants. Pas étonnant qu’ils aient le moral à terre et qu’ils soient si nombreux à abandonner le navire. Le gouvernement Higgs, qui prétend savoir mieux que quiconque comment gérer notre système de santé, prend des décisions supposément plus efficaces, sans se soucier des conséquences que cela aura sur la vie des patients et sur le moral des travailleurs de la santé, dont nous avons tellement besoin et qui ne demandent pourtant pas mieux que de proposer des solutions centrées sur les besoins de leurs patients.

La décision de centraliser les analyses de laboratoires a été proposée par la compagnie privée Deloitte, puis approuvée par le Conseil de collaboration du système de santé, cette nouvelle structure mise sur pied par le gouvernement Higgs le mois dernier, qui comprend le ministre de la santé, quelques hauts fonctionnaires et les PDG des deux régies de la santé.

Première constatation: c’est une compagnie privée qui conseille le gouvernement Higgs dans le domaine de la santé. De toute évidence, les préoccupations des travailleurs de la santé n’ont pas été prises au sérieux, ni le soin des patients, ni l’importance de la formation en français des techniciens de laboratoire.

Deuxième constatation: c’est le Conseil de collaboration du système de santé qui prend les décisions relatives à la gestion du système de santé, puis qui demande aux régies, dont les membres sont tous nommés par le gouvernement, d’exécuter les ordres du Conseil de collaboration, c’est-à-dire du gouvernement Higgs.

Troisième constatation: la dualité linguistique dans la gestion du système de santé n’est plus qu’une coquille vide. Dans les faits, le pouvoir est centralisé autour de Blaine Higgs, et les francophones ne gèrent plus leurs institutions de santé. Ils ont perdu tout pouvoir décisionnel.

Lorsque le Conseil de collaboration du système de santé a été mis en place, le gouvernement affirmait que ce conseil veillerait à ce que le système de santé soit «centré sur les patients». Vraiment? De la parole aux actes, il y a tout un monde, et pas mal de patients qui tombent dans les craques. La destruction de notre système de santé se poursuit…

Bernadette Landry

Dieppe