Savoir dire merci

On critique bien souvent et on prend rarement le temps de dire merci. Eh bien en cette longue fin de semaine de juillet, on a dû utiliser l’urgence de l’Hôpital de Tracadie et ensuite être référés à l’Hôpital régional de Bathurst le dimanche matin.

Merci au docteur Maxime Mallet de l’urgence de Tracadie et au Dr Jean-Louis Cyr de Bathurst. Vous nous avez rassuré et vous avez été d’une gentillesse remarquable. Nous nous sommes sentis comme si nous avions rencontré des amis. Merci, espérons que d’autres médecins suivent vos traces. Vous faites une différence, je vous l’assure.

Gaston Doiron

Rivière-du-Portage