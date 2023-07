La performance du primo uomo Higgs

Le Nouveau-Brunswick a été l’otage des caprices de son premier ministre. Blaine Higgs a cherché la chicane selon ses idées fixes. Ses coups de gueule ont dominé notre politique au détriment des gens qui ont besoin d’actions que seul un gouvernement peut entreprendre.

Ces personnes-là n’ont pas été distraites par les drames du primo donno de ces dernières années. La femme monoparentale qui ne trouve pas de logement ou de service de garde d’enfants. La travailleuse essentielle qui n’arrive pas à obtenir un salaire équitable, un logement ou un service de garde. La femme qui vit dans la rue et qui ne peut obtenir un peu plus d’aide pour pouvoir s’aider elle-même. Les personnes qui dépérissent, voire meurent, à cause de services de santé inadéquats. Tous ceux qui attendent que l’on s’attaque aux causes de l’inégalité.

Pensez au temps perdu à cause de la façon biaisée dont Blaine Higgs aborde les problèmes – en blâmant le bilinguisme pour des lacunes dans les services, en blâmant les conseils d’administration des réseaux de santé pour le chaos qui règne dans les salles d’urgence. Pensez à sa détermination à réparer ce qui n’est pas cassé – l’immersion en français, la politique 713. Et son faire-semblant sur des sujets qu’il n’aime pas – les langues officielles, l’analyse comparative entre les sexes, la consultation.

Je pense aux problèmes aggravés par ces années perdues: le chaos dû à la négligence de la crise du logement, la tension croissante due au manque de respect envers les Premières nations, l’érosion des services publics qui affectera au moins une génération en raison de sa préférence d’amasser du revenu au lieu de gouverner pour le bien des gens.

Je réfléchis à la manière dont tout cela s’est produit, en commençant par les règles de son parti qui n’exigent pas que les candidats à la direction obtiennent un maximum de soutien dans toutes les circonscriptions.

Seules une participation citoyenne et une responsabilisation accrues – la démocratie – forceront les gouvernements à se concentrer sur les vraies priorités.

Rosella Melanson

Fredericton