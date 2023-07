Une bonne transition

La transition au niveau d’UNI a fait l’objet d’un reportage plutôt sombre à Radio-Canada Acadie la semaine dernière. Comme clients de longue date d’UNI, nous avons pourtant très bien navigué dans les changements. Comme le disait si bien le regretté Roméo LeBlanc à ses collègues des médias, «donnez-nous donc des bonnes nouvelles!».

Nous tenons à féliciter et remercier le personnel de la Caisse de Fredericton (et probablement partout ailleurs) pour leur disponibilité (même toute la journée samedi!) et leur gentille collaboration habituelle.

Thérèse et Edouard Allain

Hanwell