Une immense perte

Peu de personnes savent que M. Omer Léger est né en dehors de notre propre pays! Étant donné ce fait historique, tout probablement, s’il avait continué à vivre aux États-Unis, il aurait sans doute essayé d’exercer sa carrière politique comme gouverneur de l’État de Massachusetts, comme sénateur ou encore comme candidat présidentiel du parti républicain!

La raison pour laquelle je souligne ces possibilités, c’est que mon ami Omer jugeait la politique comme l’une des plus nobles professions. D’ailleurs, pendant treize années au Nouveau-Brunswick, il a été l’un des députés qui a été le plus aimé et respecté car il a grandement amélioré le sort de notre population.

Avant de se lancer dans la politique provinciale, il faut se rappeler qu’il a occupé la présidence du conseil scolaire du district scolaire numéro douze. Rappelons un simple petit fait. J’ai eu l’honneur de travailler avec lui comme directeur général. C’est à partir de cette période que notre amitié s’est créée. En plus de cela, il m’a constamment défendu contre les attaques venant de différentes directions car il me faisait confiance et me visitait souvent à mon bureau.

À mon tour, je l’ai souvent visité à sa résidence, à Fredericton et même à l’hôpital la veille de son départ pour l’au-delà.

Ce fut un homme que j’ai continuellement admiré et apprécié pour de multiples raisons. Il avait une très grande générosité sociale, il était toujours de bonne humeur et d’humour. En sa présence, c’était impossible de s’ennuyer!

Dorénavant, quand vous visiterez Le Pays de la Sagouine à Bouctouche, ayez une pensée spéciale pour lui car il a largement contribué à son existence. Par contre, d’autres personnes y ont joué un rôle aussi.

Si vous entrez dans la bibliothèque publique du magnifique village de Saint-Antoine, cet édifice porte fièrement le nom de Bibliothèque Omer-Léger. Quand vous vous rendrez à l’École Clément-Cormier à Bouctouche, Omer y a joué également un immense rôle.

Enfin, si vous avez envie de connaître davantage la vie et les accomplissements de cet homme, prenez avis du message suivant.

Prochainement, sa vie sera publiée dans un livre écrit par deux messieurs de Saint-Antoine, soit Paul-Émile Cormier et Paul Williams. Comme tous les autres, j’ai très hâte de me le procurer.

À toute la famille Léger, acceptez mes condoléances les plus respectueuses et les plus sincères.

Alcide F. LeBlanc

Moncton