La Régie de la santé Vitalité a besoin de défenseurs des patients

Selon le Conseil de la santé du N.-B., la population a du mal à naviguer dans le système de santé.

Ayant travaillé dans ce domaine pendant plus de 32 ans, je comprends parfaitement cette difficulté. Même avec mes connaissances, il est ardu de se faire entendre et de rester calme face à certaines situations, étant donné la complexité du système. Heureusement, au Nouveau-Brunswick, nous avons des défenseurs des personnes souffrant de problèmes de santé mentale à la Régie de la santé Horizon. Ces représentants des patients ont pour responsabilité d’informer, de soutenir, d’encourager et d’aider les patients, leur famille et le personnel à naviguer dans l’établissement et le système de santé. Ils servent de lien entre les patients/familles et le personnel hospitalier, et peuvent faciliter des rencontres pour résoudre les conflits qui surviennent. Il est essentiel d’étendre ce service à la Régie de la santé Vitalité, afin d’aider tous les patients qui en ont besoin lors de leur séjour dans ses établissements.

Je reconnais que tous les professionnels de la santé ne peuvent être généralisés et que la majorité d’entre eux sont dévoués à leur travail et à leurs patients. Je ne vise aucun endroit ni personne en particulier, cependant, j’entends tellement de plaintes concernant les soins et services reçus que cela donne l’impression d’un problème systémique. Lorsqu’une personne est physiquement malade, elle et sa famille peuvent être anxieuses et stressées en fonction des circonstances, ce qui peut parfois conduire à un comportement agressif envers les professionnels de la santé. De leur côté, les professionnels de la santé sont également anxieux et stressés en raison de la charge de travail croissante, ce qui peut entraîner de l’impatience ou des comportements nuisant à la relation d’aide.

Je suis fermement opposé à la violence sous toutes ses formes et en toutes circonstances. Les gens n’ont plus confiance en le système de plaintes et craignent les représailles qui pourraient en découler. Il est important de prendre en compte le fait qu’une personne malade a moins d’énergie pour faire face à des situations déplorables et si elle ne reçoit pas d’aide pour s’orienter, elle se sent impuissante et vulnérable. L’accès aux soins de santé ne s’améliorera pas de sitôt, donc notre Régie francophone doit s’adapter et adopter une approche proactive face à cette réalité. Il est nécessaire de fournir aux patients, aux familles et aux professionnels les outils qui leur permettront de se sentir écoutés, compris et respectés dans leurs expériences.

L’ajout de gardiens de sécurité et d’affiches prônant la non-violence ne sont que des solutions temporaires pour des problèmes plus profonds qui existent au sein du système. La Régie doit agir sur les causes et non se contenter de traiter les symptômes, étant donné sa position privilégiée pour faire la distinction entre les deux. La communauté dans son ensemble doit prendre conscience de la réalité vécue par les patients et les professionnels de la santé et réagir. Le silence, à l’intérieur comme à l’extérieur du système de santé, n’est plus acceptable.

Norma McGraw

Petit-Tracadie