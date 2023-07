Un changement de notre attitude envers l’Église?

Les gens du diocèse de Moncton attendaient depuis déjà quelques mois qu’un nouvel archevêque soit nommé pour remplacer Mgr Valéry Vienneau qui avait atteint l’âge de la retraite, soit 75 ans.

C’est chose faite! Le Vatican a annoncé la semaine dernière que Mgr Guy Desrochers, 63 ans, de Pembroke en Ontario, remplacera celui qui prendra une retraite bien méritée. Plusieurs croient qu’être évêque ou archevêque est un grand honneur. A mon sens, c’est un poste exigeant et pas de tout repos.

Depuis les 25 dernières années et peut-être plus, cette responsabilité, soit d’être évêque d’un diocèse, est immense et lourde à porter. De nombreux fidèles ont tout simplement cessé de fréquenter l’église. Les raisons, nous les connaissons et c’est bien dommage qu’il en soit ainsi.

Plusieurs églises, dans le milieu acadien, ont tout simplement fermé leurs portes, étant donné le manque de fidèles. D’autres églises ont carrément été démolies, faute de participation des gens de leur région et un manque de fonds.

Les baptêmes et les autres sacrements ont connu une diminution importante. Je suis conscient que bon nombre de mariages ont tout simplement lieu à l’extérieur de l’église, soit sur le bord de la mer, d’une rivière ou encore dans un hôtel où une salle.

Même les rituels entourant un décès ont énormément changé. Souvent, une simple prière ou un moment de silence remplace la liturgie à l’église entourant les funérailles. Et je ne veux pas que l’on croit que je juge ces personnes. Comme on dit souvent, les temps ont bien changé et l’Église catholique n’est pas à l’abri des changements.

Qu’il me soit permis de revenir au nouvel archevêque du diocèse de Moncton, Mgr Guy Desrochers. Il faut être courageux pour accepter une telle responsabilité et avoir une grande foi pour accepter de guider les fidèles dans le contexte actuel de notre société.

À l’heure actuelle, la population du diocèse de Bathurst ainsi que celle du diocèse d’Edmundston attendent la nomination d’un nouvel évêque. La décision vient de Rome. J’imagine qu’il faut être patient ou patiente. Ça viendra bien un jour!

Est-ce possible qu’un changement se produise dans nos actions et surtout nos attitudes envers l’Église? J’aimerais avoir la réponse à ce défi.

Marcel Arseneau

Moncton