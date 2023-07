Une grande réussite pour la Péninsule

Bravo aux organisateurs et aux municipalités participantes du Triathlon 113 km de Shippagan.

Le Triathlon 113 k ZERO Excuses Sports qui s’est déroulé le dimanche 9 juillet s’est avéré un grand succès grâce à l’expertise des organisateurs, de la belle collaboration des municipalités de Shippagan et Caraquet, ainsi que de tous ces nombreux bénévoles. Je me devais d’exprimer ma gratitude pour cette belle journée que nous avons tous vécue en fin de semaine dernière.

Je suis fière que mes parents aient choisi cette belle terre d’accueil acadienne 50 ans passés pour y vivre et élever leurs enfants. J’ai le sang de mes origines qui coule dans mes veines, mes amis le savent bien, mais j’ai aussi le tatouage de l’Acadie en moi. Je suis fière de tous ces gens qui se sont dévoués bénévolement en émotions, cordialité, gentillesse et en amabilité pour accueillir tous ces athlètes. Je suis fière de cette chaleur humaine acadienne de la Péninsule qui a su donner de son mieux pour nous guider et nous rafraîchir tout au long de ce parcours sécuritaire, pittoresque et merveilleux. Je suis fière d’être une acadienne pas juste le 15 août, mais tous les jours et plus particulièrement en cette fin de semaine où nous avons prouvé encore une fois que nous sommes des gens de grand cœur et fiers de notre coin de pays. Nous avons un trésor inestimable en beauté et en richesse naturelle et ça, personne ne peut nous l’enlever. Nous avons notre bon cœur et notre passion et ça nous fait l’envie de tous.

Merci à vous tous pour cette belle frénésie ressentie.

À vous tous, vaillants, courageux et compétitifs athlètes à qui nous nous sommes dit des mots d’encouragement lors de nos croisés, bravo!

À toi, Louis-Philippe, à toi, Sonia: chapeau! Bravo! Un duo infernal! À l’an prochain, si la vie le veut bien pour certain et si Dieu le veut pour moi!

Silvia Antuna

Tracadie