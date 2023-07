Faire preuve d’indulgence

Il semblerait que la terre se soit arrêtée de tourner depuis le 10 juillet alors qu’UNI a effectué un tout nouveau virage en se dissociant du Mouvement Desjardins pour devenir une société à part entière.

Pourtant, tous ses membres avaient reçu des lettres à ce sujet plusieurs semaines auparavant. Nous, les membres, avons tous reçu des lettres explicatives, nous expliquant les changements à venir, avec tous les détails à l’appui. Mais voilà, comme technologie ne rime pas toujours avec perfection, le tout ne s’est pas fait sans heurts. Des gens ont eu mille et une misère à configurer leur compte en ligne, d’autres n’ont pas pu faire fonctionner leur carte débit, des transferts de factures se sont perdus dans cette nouvelle réalité virtuelle et j’en passe. Et bien évidemment, il faut trouver un soi-disant coupable à qui infliger le blâme pour toutes ces «infamies»… et je parle ici des pauvres employé(e)s d’UNI qui se sont fait littéralement «passer à la caisse» comme le dit l’expression!

Nous vivons dans une société toujours pressée, impatiente, intransigeante même surtout quand vient le temps de gérer vie de famille, travail et finance. Mais est-ce une raison valable pour perdre les nerfs envers ceux qui sont là pour nous offrir des services du mieux qu’ils peuvent? J’ai travaillé longtemps dans le milieu du service à la clientèle dans divers commerces et croyez-moi, j’en ai entendu de toutes les couleurs! Des gens qui t’insulte et te rabaisse dans ta dignité parce qu’ils n’ont pas ce qu’ils veulent tout de go! Se faire injurier devant tout le monde sans dire quoi que ce soit. Voilà le lot quotidien des gens qui travaillent «au front»!

Quand on sait que de parfaits inconnus vous insulte gratuitement et sans façon sur les médias sociaux, et croyez-moi, je l’ai vécu ad nauseam, imaginez maintenant ces gens quand ils se retrouvent devant un caissier ou une caissière qui derrière son comptoir doit endurer des blasphèmes voire même des menaces. L’employé(e) en question doit trouver la journée longue et très pénible, et a sûrement hâte d’arriver à la maison et d’enfiler ses pantoufles!

Mais dans cette société qui vit à cent milles à l’heure et qui veut tout, tout de suite, la patience et la politesse ont pris le large depuis un bon moment. Et pour en revenir aux changements des caisses UNI, si je peux me permettre cette métaphore, dites-vous que Rome ne s’est pas construite en une seule journée. Et que tous ces petits pépins rencontrés en cours de route seront chose du passé. Mais en tant que société, nous devons examiner de plus près notre attitude envers les autres et faire preuve de plus d’indulgence. Et chapeau à vous tous, les employé(e)s d’UNI, de naviguer dans cette tempête contre vents et marées!

Sylvette Basque

Neguac