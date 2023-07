Cliniques privées: I don’t speak French

Ça s’empiraille sans s’enmieuter.

Mon spécialiste de l’ostéoporose m’annonce qu’il doit m’envoyer dans une clinique privée pour obtenir un médicament par intraveineuse. Je demande s’il est possible d’obtenir ce service à l’hôpital, mais il me répond qu’il s’est fait avertir d’envoyer tous ses patients en clinique privée.

Je reçois un téléphone d’un anglophone qui me donne l’adresse, la date et l’heure du rendez-vous. Son français est très limité. Lorsque je lui demande s’il y a un étage ou un numéro de bureau où je dois me rendre, il ne comprend pas ma question. Je la répète très lentement. Il ne comprend toujours pas.

Je me rends donc à la clinique en question. La plupart des affiches à l’entrée sont en anglais seulement. Une femme vient m’accueillir en anglais. Je lui dis «Bonjour, parlez-vous français?». Elle me répond: «I don’t speak French». Elle m’indique la chaise où je dois m’assoir. Elle a un formulaire à remplir, me pose toutes sortes de questions, toujours en anglais. Je lui réponds que je ne comprends pas. Elle continue en anglais jusqu’à la fin de mon traitement.

Obtenir des services de santé en français devrait aller de soi au Nouveau-Brunswick en 2023. C’est un droit acquis sur lequel Blaine Higgs vient encore une fois d’empiéter en privatisant nos services de santé.

Ce n’est pas parce qu’on est obligé d’aller dans une clinique privée qu’on n’a pas le droit d’obtenir des services de santé en français. C’est un droit important à défendre parce que dans certains cas, ça peut être une question de vie ou de mort. En demandant d’être servie en français, je pensais aux risques que cela pourrait comporter pour des personnes plus vulnérables que moi. Il ne faut pas attendre que quelqu’un subisse des conséquences graves ou même qu’il meure parce qu’il n’a pas pu s’exprimer dans sa langue dans une clinique privée.

Bernadette Landry

Dieppe