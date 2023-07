Il faut leur donner la note de A

Une note de A au Centre d’oncologie de l’Hôpital Georges-Dumont, au service d’oncologie de l’Hôpital de Caraquet, aux services de traitement du cancer du sein de Bathurst, à l’hôpital de Campbellton et de Tracadie ainsi que leurs personnels professionnels et hautement qualifiés en passant par les travailleuses sociales et les infirmières de l’extra mural.

Voilà la conclusion à laquelle j’arrive en accompagnant des personnes chères dans ses hôpitaux pour diverses procédures, dont les traitements pour le cancer du sein.

J’entends comme tous, les histoires d’horreurs des salles d’urgence et les attentes inacceptables pour des ambulances, des lits dans les corridors. J’ai même un frère qui est décédé subitement dans une salle de bain d’une urgence de nos hôpitaux. Une autre personne de ma famille a vécu une histoire d’horreur durant la COVID qui a mené à un décès fulgurant, mais pour l’empathie, c’est une note de moins zéro.

Ainsi, j’ai été témoin du côté sombre de nos hôpitaux, mais je dois dire que pour le cancer du sein: la rapidité du diagnostic et de la prise en charge des soins. L’impressionnante équipe de professionnels mobilisée autour de cette personne dans un but commun de vaincre son cancer, fut remarquable et a certainement fait la différence entre un cancer de stade 3, agressif, mais guérissable, et un cancer qui se serait rendu au stade 4, non guérissable, si pas traité rapidement comme ça été le cas.

Récemment, j’ai aussi accompagné un autre proche pour une procédure médicale aux hôpitaux de Campbellton et de Tracadie.

J’ai encore constaté que si dans ces cas précis, le système fonctionne c’est grâce au personnel professionnel et hautement dévoué qui va au-delà et au-dessus des demandes du service pour nous offrir ces soins, dont ils sont fiers, envers et malgré le manque de ressources humaines et le peu de ressources matérielles, pour ne pas dire déficientes, comme ça été le cas à Campbellton.

Imaginez-vous qu’ils ont dû faire venir des instruments de l’Hôpital régional de Bathurst, le jour même, alors que le chirurgien n’en trouvait pas sur place afin d’effectuer la procédure médicale sur quatre patients en attente. Heureusement que ce chirurgien et l’infirmière en charge sur place ont pris les choses en main rapidement, car autrement ces gens auraient certainement dû être retournés à la maison pour attendre encore, combien de temps? J’ai aussi rencontré des professionnels à la retraite qui sont revenus travailler par amour pour leur travail et leurs patients, sans eux, il y aurait certainement de beaucoup plus longue période d’attente et des bris de service. C’est édifiant!

Malgré Blaine Higgs et toutes ses mauvaises décisions et l’anarchie qu’il a créé en affaiblissant davantage notre système de santé, les professionnels du système tentent de continuer à donner un excellent service. Heureusement qu’on les a!

Tout ceci m’amène à décrier ce qui se passe au Centre hospitalier Georges-Dumont puisque le gouvernement veut arrêter l’analyse des résultats de test sur place et tout centraliser ailleurs. Ce qui veut dire aussi que la régie Vitalité, qui dessert tous les francophones de la province, ne fera plus aucun test pathologique de détection pour le cancer. Quelle stupidité, lorsqu’on sait que même une journée ou deux d’attente peux faire la différence entre la vie et la mort, votre vie ou la mienne.

Encore une illumination de notre incompétent premier ministre qui mêle la politique et ses idéologies fanatiques qui font, mes chers amis, que c’est vous qui payerez les pots cassés. Vite, citoyens et citoyennes levés vous debout et dites non, on ne veut pas de ces changements.

Enfin, nous sommes chanceux d’avoir un service d’oncologie à l’hôpital de Caraquet et de Bathurst pour assurer un traitement du cancer le plus près des gens.

Bémol cependant, les gens de la Péninsule acadienne atteints du cancer doivent généralement passer par quatre hôpitaux pour se faire soigner, c’est-à-dire Caraquet, Tracadie, Bathurst et Moncton. Les citoyens devraient avoir accès au même service de santé, dans les mêmes délais et au même coût pour tous qu’importe où vous êtes situés dans la province.

Pour en avoir eu l’expérience, cela peut facilement s’additionner à plusieurs milliers de dollars en frais de déplacement, d’équipement, d’accompagnement et de nourritures adaptés.

Le gouvernement devrait offrir un dédommagement aux malades qui doivent faire plusieurs hôpitaux pour se faire traiter et parcourir de long trajet.

Puisqu’on ne peut pas compter sur le premier ministre pour voir la lumière, peut-être devrions-nous demander à Ottawa d’ajouter des conditions aux transferts de milliards de dollars qu’il envoie à la province pour les soins de santé? Après tout nous sommes un peuple, pourquoi attendre pour passer par un intermédiaire qui ne veut rien savoir de nous?

En conclusion, heureusement que nous avons ces héros et héroïnes de notre système de santé, ces professionnels dans l’ombre qui sont passionnés par leur travail, parfois au risque de leur propre santé, pour nous soigner sinon parfois nous sauver. Nous sommes privilégiés de les avoir et nous devons tous leur donner la note de A.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet