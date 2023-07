Une question de patriotisme ou de nationalisme?

À l’occasion nous entendons des gens qui s’affichent nationalistes, tandis que d’autres se disent patriotes.

Quelle différence y a-t-il au juste?

Pour en savoir davantage, une recherche sommaire nous révèle ceci :

Le patriotisme, c’est l’amour des siens,

Le nationalisme, c’est la méfiance des autres.

Le patriotisme est ouvert et inclusif. Au contraire, le nationalisme est comme une doctrine agressive, d’exclure les étrangers. Poussé à l’extrême, on érige un mur autour de son pays.

François Mitterrand déclarait que le «nationalisme, c’est la guerre».

Le 17 mars 2017, devant un président nationaliste américain nouvellement élu, Emmanuel Macron disait: «l’esprit français, c’est ce patriotisme ouvert que nous portons». Ailleurs il affirmait que le «patriotisme est l’exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est sa trahison».

Louis J. Robichaud, l’un des plus grands patriotes acadiens en a sauvé plusieurs d’entre nous avec le programme de Chances égales pour tous. De plus, en nous léguant une université de haut savoir, il nous a bien demandé de conserver son nom, soit celui de l’Université de Moncton. C’est cette institution qui a permis à des milliers de professionnels acadiens de s’instruire ici sans avoir à s’exiler ou d’aller poursuivre nos études en anglais. Serions-nous prêts à le trahir? Cette université aurait-elle vu le jour avec les nationalistes du temps ou d’aujourd’hui? Non.

Les nationalistes sont apeurés, exclusifs et focalisent souvent au gré des modes. Ce n’était certes pas Louis J. Robichaud.

L’eau qui a coulé sous le pont ne reviendra plus. Le général Monckton est bel et bien mort et enterré. Rien ne peut changer le passé. C’est vrai que les temps ont bien changé depuis Monckton… depuis la fondation de la ville de Moncton, depuis Louis Robichaud et même depuis l’an dernier. Si nous devons changer le nom de notre université au gré de vents, aussi bien en avoir plusieurs en réserve comme ceux proposés.

Moncton, première ville bilingue au Canada, croît plus rapidement que toute autre ville. Avec son ouverture d’esprit, elle est en pleine expansion, mais des voix nationalistes voudraient maintenant s’élever pour faire fi des volontés de Louis J. et exiger que l’Université de Moncton change de nom. Vraiment?

Mes aïeux, contrairement à certains nationalistes, ont été déportés. Je suis fier de mes racines acadiennes. Sans illusions d’un monde parfait, j’ai appris à vivre et à travailler avec mes voisins anglophones. Plusieurs ont suivi des cours en immersion française et aimeraient poursuivre leurs études universitaires à l’U de M. Ils ont appris à nous respecter (si nous les respectons) pour qui nous sommes et je vis dans le présent.

Il va de soi que différentes régions acadiennes vivent selon leur entourage. À nous tous de comprendre et respecter ces divergences plutôt que de nous diviser selon notre clocher. On nous a appris que l’union fait la force.

Mon souhait le plus cher est que nous demeurions ensemble, en harmonie: nord, sud, est et ouest.

Réginald Aucoin

Dieppe