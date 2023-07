Trop de conseillers à Tracadie

À la dernière réunion du conseil municipal, je fus parmi la centaine de citoyens et citoyennes qui ont demandé aux élus de Tracadie d’effectuer, lors de la prochaine élection complémentaire, un plébiscite pour préparer la prochaine élection générale de 2026. Ce plébiscite aurait pour but de permettre à la population de voter sur la réduction de la taille du conseil. Neuf ans se sont écoulés depuis la création de la nouvelle Municipalité régionale de Tracadie (MRT). Nous avons dépassé la période de transition et selon nous la MRT est prête pour une étape très importante, soit la réduction du nombre d’élus.

Depuis 2016, la tendance démographique de notre municipalité est à la baisse et 53% de la population est au-dessus de 50 ans. Dans les dernières années, les candidat(e)s aux élections municipales sont peu nombreux, la preuve étant que plusieurs sont élus par acclamation. Sa réduction donnerait l’occasion aux résidents de choisir un conseiller ou conseillère à l’intérieur d’un plus grand quartier.

La réduction de la taille du conseil, tout en assurant une bonne représentativité de tous les citoyens, permettrait de réduire les coûts reliés à la rémunération et aux dépenses de représentativité. En guise de comparaison, les villes de Moncton, Saint-Jean, Fredericton ont respectivement, excluant le maire, 10,10 et 12 conseillers. La ville de Dieppe, qui a plus de 28 000 habitants, compte huit conseillers. La Municipalité de Tracadie, excluant le maire, a 10 conseillers. Le ratio de conseiller par habitant est très bas, soit en moyenne de 1 conseiller par 1600 habitants. Nous sommes pourtant considérés comme une petite collectivité. Nos quartiers ont beaucoup d’affinités et d’intérêts communs entre elles. Certains quartiers partagent déjà des services tels que le service d’incendie, des églises, dépanneurs, épiceries, restaurants, centres communautaires, des écoles. Malgré le nombre de kilomètres de routes habitées, nous sommes très rapprochés les uns des autres, soit au maximum 20 minutes de distance de la partie la plus éloignée à partir du centre-ville.

Nous sommes d’avis que la charge de travail des conseillers n’augmenterait pas outre mesure, car le conseil a déjà diminué le nombre de réunions. En fait, on ne peut comparer la charge de travail des conseillers de notre municipalité à celle des plus grandes villes, cités plus haut. Selon les consultations qui furent effectuées au début de la fusion, on demandait aux quartiers dans le meilleur des mondes, de quoi rêvez-vous pour vos quartiers? En région rurale, les attentes et aspirations étaient au niveau de la qualité des routes et l’arrêt de l’agrandissement des bleuetières. Nous nous sommes permis de rêver, mais nos attentes étaient réalistes.

Nous espérons que le conseil, dans une perspective démocratique, va prendre position sur ce plébiscite dans les meilleurs délais afin que la population se prononce et ceci avant la prochaine élection complémentaire.

Norma McGraw

Petit-Tracadie