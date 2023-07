Améliorer l’accès aux opérations de la hanche et du genou au Nouveau-Brunswick

Voilà un an que j’ai été nommé ministre de la Santé. Je suis encouragé par les progrès réalisés et par la détermination dont font preuve tant de personnes dans le secteur des soins de santé.

Dans le cadre du plan provincial de la santé, nous prenons des mesures pour améliorer l’accès aux chirurgies au sein du système de soins de santé du Nouveau-Brunswick. Nous nous efforçons de trouver de nouvelles façons d’accroître l’accès aux soins chirurgicaux et de réduire les temps d’attente liés aux chirurgies pour les résidents de notre province.

Grâce à ces efforts et au travail acharné du personnel dévoué des réseaux de santé Vitalité et Horizon, nous constatons des résultats positifs, notamment en ce qui a trait aux opérations de la hanche et du genou.

Au total, 3241 opérations du genou et de la hanche ont été effectuées l’année dernière. Cela représente 804 interventions de plus que les 2437 opérations de la hanche et du genou réalisées en 2021-2022, soit une augmentation de 33 pour cent.

Grâce à ces interventions chirurgicales, les personnes qui éprouvaient de l’inconfort, de la douleur et une mobilité réduite connaissent dorénavant une meilleure qualité de vie.

Alors, comment y arrivons-nous? En mettant l’accent sur la collaboration au sein du système de soins de santé de notre province.

Ces résultats positifs ont été rendus possibles grâce aux efforts du groupe consultatif provincial sur les services chirurgicaux, une collaboration entre le réseau de santé Horizon, le réseau de santé Vitalité et le ministère de la Santé. L’objectif du groupe consultatif est de réduire le nombre de personnes qui font face à des temps d’attente inacceptables.

Les progrès réalisés dans la réduction du nombre de patients subissant de longs temps d’attente découlent du travail acharné des deux régies de la santé, qui ont réalisé en premier les chirurgies ayant les temps d’attente les plus longs.

Par exemple, l’initiative d’utilisation intensive des salles d’opération du Réseau de santé Horizon permet aux patients subissant de longs temps d’attente d’obtenir l’opération dont ils ont besoin grâce à une optimisation des ressources disponibles.

En améliorant l’accès aux salles d’opération après les heures normales de travail et les fins de semaine, les équipes chirurgicales ont pu aider les patients qui étaient sur la liste d’attente le plus longtemps pour des remplacements de la hanche ou du genou. L’objectif d’effectuer jusqu’à 96 opérations a été dépassé, car ces équipes en ont réalisé 115.

C’est ce que nous voulons dire lorsque nous parlons d’améliorer l’accès aux chirurgies.

De plus, l’Hôpital du Haut de la Vallée pratique dorénavant des interventions chirurgicales de remplacement du genou et déploie des efforts pour améliorer l’accès des patients en attente d’une nouvelle hanche. Dans le cadre de ces efforts d’amélioration, 136 remplacements du genou et 16 remplacements de la hanche ont été effectués jusqu’à présent.

Grâce aux efforts déployés par les deux régies de la santé, nous avons réussi à réduire le nombre de personnes qui attendent depuis plus d’un an pour une opération du genou et de la hanche, en le faisant passer de 700, en 2022, à environ 400 en mai 2023.

Au rythme actuel, nous espérons que personne ne devra attendre plus de 12 mois pour un remplacement de la hanche ou du genou d’ici un an. Ce sont de réels progrès.

Certains des défis du Nouveau-Brunswick en matière de soins de santé sont uniques. Notre population est vieillissante : le nombre d’aînés dépasse de près de 20 pour cent la moyenne canadienne. Au cours des 15 prochaines années, un tiers de la population du Nouveau-Brunswick aura plus de 65 ans, ce qui signifie que la demande entourant les interventions chirurgicales comme des remplacements du genou et de la hanche et des opérations de la cataracte ne cessera de croître.

Il faut donc agir maintenant pour répondre aux besoins futurs de la province en matière de soins de santé. Bien que nous ne puissions pas régler immédiatement tous les problèmes auxquels fait face notre système de soins de santé, nous prenons des mesures en vue de bâtir un avenir meilleur pour les patients de la province.

Nous savons que le système de soins de santé du Nouveau-Brunswick évolue sans cesse et s’adapte aux défis qui se présentent. Nous sommes ravis des progrès que nous avons réalisés. Plus importants encore, ces changements ont une incidence sur la vie des gens du Nouveau-Brunswick et les aident à profiter pleinement de la vie.

L’honorable Bruce Fitch

Ministre de la Santé