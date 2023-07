Ses jours sont comptés

Je lis avec le plus grand intérêt les lettres d’opinion de l’Acadie Nouvelle. J’estime que la qualité des lettres s’est grandement améliorée au cours des derniers mois.

J’y trouve une foule de sujets intéressants qui couvrent les actualités, surtout au Nouveau-Brunswick et même ailleurs.

Blaine Higgs, qui est encore notre premier ministre, s’est certainement rendu compte que le journal du peuple acadien parle de moins en moins de lui dans les lettres et même dans les éditoriaux. C’est de bon augure pour nous.

Sa cote baisse auprès du peuple. Il doit songer de plus en plus à son avenir comme leader du Parti conservateur de la province. Peut-être qu’il en fait des cauchemars!

Son avenir comme leader a connu ses beaux jours et cela me réjouit. Et je ne serais pas le seul à se réjouir d’une dégringolade de Blaine Higgs auprès de l’électorat du Nouveau-Brunswick. J’entends les mêmes sons de cloche d’un peu partout.

En somme, je crois que les jours du premier ministre Blaine Higgs sont comptés.

Marcel Arseneau

Moncton