Un gros manque de professionnalisme

Aujourd’hui, UNI (nouveau nom pour les Caisses populaires acadiennes) fait face à un très gros manque de professionnalisme avec le transfert de système informatique et de plateforme pour ses membres.

Je m’explique: moi-même consultant en gestion d’entreprises, je prends le temps de préparer mes clients à tous changements avant d’appliquer ceux-ci à leurs entreprises. Soit par de la formation, des mises en situation, de la documentation et beaucoup de pratique.

Dans le cas d’UNI, ce n’est rien de cela, parce qu’on croyait que les membres allaient être très compréhensifs et comprendre immédiatement le fonctionnement de la nouvelle plateforme (selon les quelques entrevues accordées par Robert Moreau, président et chef de la direction). Encore fallait-il être certain que celle-ci allait être opérationnelle à, au moins, 99% dès le premier jour de la transition.

Premièrement, tous les membres utilisateurs auraient dû avoir accès à la nouvelle plateforme avec un compte fictif pour pratiquer les nouvelles fonctions et émettre des commentaires ou des questions qui auront permis aux techniciens d’UNI d’ajuster les accès et/ou la plateforme selon les besoins, corriger les erreurs de communication du système, etc. tout ça sur une période allant de 30 à 90 jours. Les membres auraient ainsi beaucoup moins cherché leurs données, puisque la nouvelle plateforme ressemble de loin à celle de Desjardins (AccesD), chose que personne ne s’attendait.

Deuxièmement, presque aucune vidéo explicative (tutoriels) n’était prête, pour ne pas dire aucune, pour aider les utilisateurs à comprendre le fonctionnement de la nouvelle plateforme au moment du transfert de système, tant pour les particuliers que surtout les entreprises, alors que ce genre de médias auraient dû être présentés au préalable 30 à 90 jours avant la transition sur le site d’UNI pour mieux informer les membres.

Troisièmement, les entreprises auraient pu faire leur transition les premiers jours pour s’assurer que ça fonctionnait bien pour elles, suivi des particuliers à partir du milieu de la semaine. La surchauffe créée par la transition de quelque 157 000 membres en une seule journée aurait ainsi pu être de moindre importance.

Quatrièmement, un plan B aurait dû être prêt pour un retour temporaire à AccèsD pour corriger les problèmes rencontrés dès les premiers jours (dans une entente préalable avec Desjardins). M. Moreau à bien beau dire qu’UNI met des ressources en place pour aider tous les membres à faire la transition, le système n’est pas encore au point après deux semaines de celle-ci et personne ne peut dire quand il sera entièrement fonctionnel, puisqu’on n’a pas encore accès à toutes ses fonctionnalités, tant au niveau des particuliers que surtout des entreprises. Ce n’aurait pas été mal vu de faire son méat culpa dès le départ en reculant d’un pas pour revenir en force avec un système mieux préparé.

Finalement, est-ce qu’on va continuer de dire que le système n’était pas prêt ou que la personne qui devait s’assurer d’une transition en douceur n’a pas su prévoir le prévisible, c’est-à-dire, qu’avec aucune préparation et formation, les membres ont eu raison de paniquer et même, pour certains d’entre eux, se diriger vers une autre institution bancaire plus professionnelle.

Francis Bérubé

Ancien administrateur et président de la Caisse populaire de Kedgwick

Kedgwick