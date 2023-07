Un pas de géant pour UNI

Bravo à UNI Coopération financière pour ce pas de géant vers un futur qui nous honore. Oser un tel changement après une pandémie qui nous a rendus plus impatients que d’habitude, c’est voir au bien être de sa famille quels qu’en soient les embûches.

J’y suis arrivé et c’est merveilleux. Des problèmes? Oui, mais qui n’en voit pas lorsqu’il veut améliorer sa situation et c’en était toute une. Une autonomie totale. Merci à Desjardins de nous avoir parrainé si longtemps, nous vous en sommes redevables. Mais nous sommes devenus adultes et nous devions voguer de nos propres ailes.

Plusieurs centaines d’emplois additionnels, une autonomie appréciable et une transparence remarquable. Soyons fiers de ce pas de géant.

La communication a été ciblée comme défaillante. Pas qu’on manquait d’informations. On a mal ciblé la clientèle. Aurait-on eu trop d’attentes pour l’ensemble de ses membres? Certains y sont parvenus sans trop de problèmes alors que d’autres…

En forte majorité, ça bien été et ce n’était pas facile, même la direction avait de la difficulté à expliquer la situation… On savait que ce ne serait pas facile pour tous et on avait prévu de l’aide massivement, mais trop de personnes ont attendu à la dernière minute.

Soyons fiers de cette merveilleuse transition qui honore tous les Acadiens, tout le Nouveau-Brunswick et nous solidifie sur la scène nationale. Appuyons ce méga changement qui ne fera que nous faire grandir tous.

Jean-Gérard Chiasson

Shippagan