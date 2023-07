UNI, si on veut rester unis?

Je ne voulais pas écrire sur ce sujet. C’est trop triste de voir notre plus grande institution financière, un fleuron de l’Acadie, avec 5,4 milliards d’actifs, se planter comme cela. Mais qui ne dit rien consent! Surtout que ce n’était pas un acte de Dieu, mais bien le résultat d’une planification inefficace et d’une série de mauvaises décisions.

J’avais déjà préparé une opinion intitulée: Uni de la Désunion! Je l’ai laissé mûrir, j’attendais la conférence de presse du Grand Patron, après tout, tous commettent des erreurs, et il faut savoir donner la chance au coureur de se rattraper!

J’ai été déçue. On admet finalement qu’il y a eu des ratées technologiques et qu’elles persistent. On nous annonce qu’il y a encore 25% des membres, ça veut dire que plus de 40 000, qui n’ont pas encore activé leurs cartes deux semaines après la transition. Aucune date de prévue pour la fin des problèmes. On s’excuse, oui, on est désolé, oui, mais est-ce qu’on a fait son mea culpa, j’en doute. On semble encore trop empêtrés à défendre le changement de plateforme et surtout de convaincre que c’était la meilleure chose de quitter Desjardins – peut-être et probablement – mais on perçoit plus que tout autre chose, qu’il y a encore un problème de communication. Le PDG a refusé d’accorder des entrevues individuelles.

On ne sent pas qu’il a descendu au niveau des gens ordinaires, qu’il n’a pas encore relevé ses manches pour vraiment mettre la main à la pâte afin d’aller sur le terrain des vaches rencontrer et rejoindre monsieur et madame tout le monde pour leur parler directement et les soutenir.

Il y a encore un manque de transparence. Et aussi, l’aspect humain, le «Ensemble», qui font que les gens sont prêts à pardonner. On ne sent pas un capitaine proche des membres, les accompagnant dans le plus gros défi auquel les Caisses populaires acadiennes font face en 87 ans d’existence.

Il y a certainement eu une mauvaise évaluation du calendrier, des impacts possibles et un manque de jugement en s’imaginant que les 167 000 membres n’allaient pas se précipiter pour avoir accès à leur argent. J’imagine qu’il y avait de bonnes raisons de ne pas avoir procédé par étapes sur une plus longue période et de le faire en plein été, qui crée des casse-têtes additionnels aux gens qui sont en vacances et aux étudiants? Mais à cela, je n’ai pas entendu d’explication.

Sans vouloir en rajouter, j’ai entendu que lors d’un service au comptoir, le reçu de la transaction a été donné en anglais seulement. Au membre qui questionnait le problème, la réponse a été que rien ne pouvait être fait car le nouveau programme utilisé était en anglais!

Ça casse le cœur d’assister à une pareille débandade lorsque celle-ci vient des nôtres. Beaucoup de personnes ne sont pas à l’aise avec les outils technologiques et plusieurs, parfois âgées, démunies ou fragiles, attendent pendant des heures en ligne, très stressées et avec raison. L’argent n’est pas seulement le nerf de la guerre, mais aussi de la vie.

On comprend que c’est la tête dirigeante de l’organisme qui a failli, pas le millier de travailleurs compétents et dévoués. La plupart ont sacrifié leurs vacances estivales et mis des heures infernales de travail pour réparer les pots cassés. Parfois, ils ont probablement été pris à partie par des gens désespérés qui ne savaient plus vers quels saints se tourner.

C’est certain que lorsque ton chèque de paye n’a pu être déposé, que tu ne peux pas payer tes factures ni sortir de l’argent et que tu dois attendre en ligne pendant des heures pour régler les problèmes, t’es pas de bonne humeur. Rien ne justifie cependant le manque de respect pour la personne devant vous qui tente de vous aider. Une chose est certaine, UNI nous fait pratiquer notre patience bien que nous sommes reconnus pour en avoir beaucoup.

Je ne prétends pas savoir ce qu’est la solution mais comme dans les équipes de hockey où on laisse tomber l’entraîneur lorsqu’il ne rencontre pas les objectifs, faut-il faire de même à UNI pour restaurer la confiance des gens? C’est certain que l’équipe de direction doit trouver une meilleure stratégie de communication et savoir s’entourer des meilleurs spécialistes pour mettre ce cauchemar derrière nous afin de nous aider à pardonner. Ma mère, qui avait un dépanneur et un magasin de tissus, m’a appris que le client a toujours raison.

Je crois que les membres ont besoin de beaucoup d’amour, de bonnes actions et davantage de transparence des hauts dirigeants d’UNI pour obtenir leurs absolutions, restaurer la confiance et passer à autres choses afin d’éviter qu’ils passent à d’autres banques.

Malgré tout, je suis prête à laisser mon compte chez UNI, mais le patriotisme, même s’il a une corde longue, a un bout. Je suis prête à faire ma part mais UNI doit mieux faire la sienne.

Enfin, pour l’amour du ciel, trouvez-nous des experts. Il y en a de très compétents chez nous, comme ailleurs, afin de régler au plus vite les défis de la nouvelle plateforme et mieux communiquer les destinées d’UNI si nous voulons demeurer unis.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet