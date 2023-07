La religion n’explique pas Higgs

Ce ne serait pas la première fois que la politique néo-brunswickoise serait corrompue par la religion, mais la crise actuelle n’est pas due à la religion.

Cela dit, le pic de ferveur religieuse de Blaine Higgs et ses flirts évangéliques – comparez ses messages de Pâques sur Twitter des dernières années – sont inappropriés et dangereux.

Mais l’insistance de M. Higgs à dire que cette crise est liée à la politique 713 est une menterie avec une idée derrière.

En fait, cette crise concerne son leadership. Plusieurs proches collaborateurs l’ont finalement dénoncé comme étant mauvais pour le gouvernement et le parti. Les premières cibles de Higgs, les Premières nations et les Acadiens, l’ont dit en premier: il n’est pas bon pour le Nouveau-Brunswick.

D’abord enhardi par un gouvernement majoritaire et par un caucus et un parti qui étaient des valets consentants de ses caprices, Higgs a choisi de réduire la participation des citoyens à la gouvernance de l’éducation et de la santé, attaquer les droits linguistiques et l’immersion en français, reléguer la santé publique au second plan, accumuler des revenus, subvertir les actions contre le changement climatique et aider les conservateurs canadiens même lorsque cela nuisait au Nouveau-Brunswick. Et oui, il a dénaturé une politique obscure, utile et non problématique parce qu’elle ne correspondait pas à sa vision personnelle du monde.

Nous lui avons cédé un pouce, tous ceux d’entre nous qui n’ont pas suffisamment résisté, et toutes celles d’entre nous qui appartiennent à des communautés vulnérables et qui ne se sont pas unies pour se soutenir mutuellement.

Ne blâmez pas la religion. Ce n’est pas la religion qui a poussé Higgs à s’en prendre aux Acadiens ou à satisfaire les plus aisés en négligeant les plus démunis. Blâmez plutôt les systèmes qui donnent trop de pouvoir à une seule personne, qui ne dépendent pas de la participation des citoyens. Blâmez les politiques conservatrices qui donnent la priorité au pouvoir plutôt qu’à un bon gouvernement et à la démocratie. n

Rosella Melanson

Fredericton