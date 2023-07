Mieux outiller les agents du ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour assurer votre sécurité

La criminalité est un problème complexe, et c’est pourquoi nous investissons des montants jamais vus dans des solutions pour régler cet enjeu. Ces investissements permettront entre autres de financer l’ajout de 80 agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick. Avoir un plus grand nombre d’agents se traduira par une plus grande visibilité, des interventions plus rapides et un taux de solution de crimes plus élevé.

Nous savons que la criminalité est en hausse au Nouveau-Brunswick. Depuis 2012, le taux de criminalité a augmenté de 18% dans la province. Au cours de la même période, le taux de criminalité a augmenté de 1% au niveau national.

De telles statistiques confirment ce que vivent tant de gens dans leur propre collectivité. Ils sont frustrés. Ils sont reconnaissants du travail des forces de l’ordre dans leur collectivité, mais souhaitent une présence accrue, notamment dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick.

En parallèle, mon ministère appuie directement la police. Les agents du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui s’occupaient de la pêche et de la faune et de l’application des lois sur les véhicules utilitaires et les véhicules hors route ont été réaffectés afin d’aider la police à lutter contre le crime.

En trois ans, l’effectif de la Direction de la sécurité des communautés et des voisinages est passé de six à 43 agents. Ces agents travaillent maintenant avec la police au sein d’unités intégrées de lutte contre le trafic de drogues et de patrouilles tactiques de sécurité routière, et ils aident même la police sur les scènes de crime. Vous les avez sûrement vus à l’œuvre dans votre collectivité à bord de leurs camionnettes noires arborant l’emblème du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

J’ai récemment annoncé que nous mettrons des armes à impulsions Taser et des carabines à la disposition de certains agents de la paix. Cette décision s’explique par les nouveaux rôles joués par ces agents et permettra de renforcer la capacité d’application de la loi dans la province.

Notre plan d’action inclut aussi des modifications législatives. Grâce aux nouvelles dispositions adoptées, il est plus difficile pour les voleurs de vendre des fils de cuivre et des convertisseurs catalytiques. Ce type de vol a d’ailleurs grandement diminué au cours des trois derniers mois. Nous pressons aussi le gouvernement fédéral de modifier les dispositions législatives concernant la libération sous caution, qui font en sorte qu’il est actuellement extrêmement difficile de mettre sous verrou les contrevenants, même les récidivistes qui commettent une autre infraction.

Notre plan prévoit également l’amélioration du système de justice pénale. Nous avons financé l’ajout de 30 procureurs de la Couronne.

Nous avons augmenté le financement des services correctionnels, ce qui comprend une somme de 3,6 millions $ par année pour les programmes destinés aux détenus. Pour la première fois, les détenus des établissements correctionnels provinciaux auront accès à des programmes qui se sont avérés efficaces pour transformer la vie des détenus et mettre fin au cycle de récidive. Nous avons augmenté le budget de la santé pour inclure l’accès aux services de traitement des dépendances et de santé mentale.

Nous augmentons la capacité de notre système carcéral provincial. Notre plan d’action commence à porter fruit. Saviez-vous que grâce au travail d’enquête des agents de la paix du ministère de la Justice et de la Sécurité publique au cours des deux dernières années, 110 propriétés utilisées à des fins de criminalité, principalement des maisons servant au trafic de drogues, ont été fermées?

La police a procédé à 245 saisies de drogues chez des trafiquants, raflant au passage plus de 28 livres de cocaïne, 16 livres de fentanyl, 67 livres de méthamphétamine en cristaux et plus de 1 million $ en argent comptant lié aux produits de la criminalité. Elle a également saisi 457 armes appartenant à des trafiquants, et procédé à 462 arrestations en lien avec le trafic de drogues.

C’est un bon début, mais nous devons en faire plus. Nous ne nous arrêterons qu’une fois la tendance renversée. Le taux de criminalité doit diminuer.

Et vous pouvez nous aider. La plupart des vols sont des crimes opportunistes. Vous pouvez réduire les vols de véhicules et les cambriolages dans les véhicules en les verrouillant toujours et en n’y laissant aucun objet de valeur pendant la nuit. Vous pouvez aider la police à résoudre les cambriolages dans les maisons et les entreprises en améliorant l’éclairage et en installant des caméras de sécurité.

Lorsque vous êtes victime ou témoin d’un crime, appelez la police. Même s’il s’agit d’un crime relativement mineur, même si vous habitez en milieu rural et que vous ne voyez pas la police tous les jours, appelez-la. Chaque force policière établit l’horaire de ses agents en fonction des lieux où il y a des crimes. Si la police ne reçoit pas d’appels au sujet de crimes dans votre collectivité, elle fera plus de patrouilles dans les collectivités qui signalent des crimes.

Ne présumez pas que le trafic de drogues est un crime sans victimes. Les drogues comme le fentanyl et la méthamphétamine en cristaux détruisent des vies tous les jours, et les toxicomanes commettent des vols tous les jours pour nourrir leur dépendance. Vous pouvez appeler de façon anonyme notre Unité d’enquête chargée de l’application de la Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages au 1-877-826-2122 pour signaler des propriétés pouvant servir au trafic de drogues et nous aider à les fermer. Vous pouvez appeler Échec au crime au 1-800-222-8477 pour fournir à la police toute information sur la criminalité de façon anonyme.

Assurer la sécurité de la population est ma priorité absolue en tant que ministre de la Sécurité publique. D’autres changements sont à venir, et nous continuerons d’agir.

Les gens du Nouveau-Brunswick doivent avoir la certitude qu’ils peuvent vivre, travailler et élever une famille en toute sécurité dans leur collectivité. C’est la raison d’être de notre plan d’action pour réduire la criminalité.

Kris Austin

Ministre de la Justice et de la Sécurité publique