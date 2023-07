UNI: emblème de l’Acadie

UNI, un pilier de la résilience acadienne vogue en eau trouble et agitée depuis le renouveau majeur de l’établissement amorcé le 6 juillet. Nombreux sont ceux et celles qui s’en désolent et qui récriminent contre ses dirigeants pour l’imbroglio qui sévit dans les services aux clients et aux clientes. Et plusieurs d’entre nous sont réellement mis à mal par les problèmes suscités. Quelle attitude adopter devant la situation?

Au cours de son histoire, l’Acadie a traversé bien des tempêtes et en est ressortie, toujours, plus solide et plus brillante encore, comme en témoigne l’étoile symbolique de son drapeau. Cet exploit est en grande partie dû à l’irréductible fidélité de son peuple, à l’instar de la légendaire tribu gauloise d’Astérix. Nos ancêtres n’ont jamais abandonné leur patrie dans ses efforts d’affranchissement, affrontant courageusement toutes les menaces qui ont pu se présenter. Et ils sont nombreux, au long des siècles, les exemples de combats engagés et de défis relevés par nos vaillants compatriotes. Et voilà pourquoi nous sommes toujours là et toujours plus forts.

Quand la situation problématique qui sévit chez UNI se sera résorbée, que la mer sera revenue au calme, compterons-nous parmi ceux et celles qui sont demeurés solidaires, fidèles à l’œuvre monumentale de nos ancêtres ou aurons-nous déjà abandonné le navire?

Cyrille Sippley

Saint-Louis-de-Kent