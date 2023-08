Bravo au journaliste Stéphane Paquette pour l’article publié mardi (Les défis du service en français à Dieppe).

Je suis content de savoir que je ne suis pas le seul qui est allé au conseil municipal pour me plaindre (juin 2022) qu’il est de plus en plus difficile de se faire servir en français à Dieppe.

Je le vois tous les jours et ça ne s’améliore pas. La cause, l’immigration internationale en provenance de l’Asie.

Un exemple, le ministère de l’Éducation est en train d’ajouter des classes mobiles pour la prochaine entrée à l’école primaire anglophone sur la rue Gauvin, à Dieppe. La cause, des nouveaux arrivants internationaux.

Ses futurs travailleurs ne pourront pas me servir en français dans les commerces de la région. Moi qui ai acheté une maison à Dieppe pour pouvoir vivre et m’épanouir en français!

Le poids démographique des francophones est en baisse dans la région et dans la province selon le dernier recensement de Statistiques Canada.

Baisse du poids des francophones veut dire moins de services en français de la part des gouvernements et des entreprises. Direction assimilation.

Il y a des groupes de pression qui demandent au gouvernement d’avoir 100 millions de Canadiens pour 2100. Ça sera assurément la fin de la francophonie hors Québec.

C’est la faute du gouvernement fédéral, avec sa politique immigration élevée qui va amener à la disparition de la francophonie hors Québec.

Luc Swanson

Dieppe