Plusieurs raisons de célébrer le Nouveau-Brunswick

Chaque année, la Fête du Nouveau-Brunswick nous offre une journée de repos bien méritée et du temps pour revenir sur tout ce que notre province a accompli.

Cette année a été particulièrement active pour le Nouveau-Brunswick, et nous avons donc de nombreuses réalisations sur lesquelles nous arrêter.

Une population en plein essor, des investissements dans les infrastructures et une nouvelle initiative en matière de logement ne sont que quelques-unes des nombreuses réalisations de l’année qui s’est écoulée. Les gens du Nouveau-Brunswick n’ont pas ménagé leurs efforts, et les résultats parlent d’eux-mêmes.

Cette année, nous avons connu une croissance démographique record; en fait, la croissance du Nouveau-Brunswick a été plus rapide que durant toute autre année depuis la Confédération. Les taux de croissance de Saint John et de Fredericton dépassent la moyenne nationale, et Moncton est la région métropolitaine de recensement qui a connu la croissance la plus rapide de tout le Canada.

Cette augmentation de notre population est due en grande partie aux familles venues de l’extérieur de la province. Leur arrivée au Nouveau-Brunswick s’est accompagnée d’un afflux de jeunes enfants, ce qui a contribué au rajeunissement de notre population pour la première fois depuis 1961.

C’est avec fierté que j’accueille tous les nouveaux arrivants dans notre province, et j’ai hâte de les voir s’épanouir et croître au sein de la prochaine génération de Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises.

Pour soutenir ce type de croissance, il est essentiel que l’infrastructure du Nouveau-Brunswick soit en mesure de faire face à toutes les possibilités.

À ce titre, nous avons investi des millions de dollars dans de nouveaux projets d’infrastructure, ainsi que dans l’entretien et l’amélioration des infrastructures actuelles.

Plus tôt cette année, une somme de 36 millions de dollars a été allouée à la Ville de Moncton dans le but d’améliorer et d’étendre ses infrastructures au centre-ville.

Nous avons également alloué 36 millions de dollars à la rénovation d’infrastructures clés à l’Université Mount Allison.

Dans le nord de la province, des collectivités comme Belle-Baie, Baie-des-Hérons et Haut-Madawaska ont collectivement reçu plus de 4 millions de dollars pour investir dans des projets relatifs à l’eau potable.

Les investissements dans l’infrastructure sont essentiels pour le développement à long terme de notre province. Sans une base solide sur laquelle bâtir, notre province pourrait ne jamais être à la hauteur des normes que mérite la population du Nouveau-Brunswick.

La nouvelle stratégie sur le logement du gouvernement pourra d’ailleurs s’appuyer sur certains de ces investissements dans l’infrastructure.

Dirigée par la ministre Jill Green, cette initiative aura des répercussions considérables sur l’état du logement dans la province. Les personnes dans le besoin pourront profiter de l’aide accrue offerte dans le cadre de cette stratégie pour avoir de meilleures chances de garder un toit au-dessus de leur tête.

La stratégie Un logement pour tous vise principalement à éviter que les résidents perdent leur logement. Pour y parvenir, elle prévoit une augmentation des mises en chantier de 6000 logements par année; une réduction du nombre de ménages qui consacrent une part disproportionnée de leur revenu au logement; le maintien des augmentations moyennes de loyer à 2,5% par année; et la diminution du nombre de ménages ayant besoin de logements subventionnés.

Il s’agit là d’objectifs ambitieux. Cependant, nous croyons fermement qu’avec l’aide de nos partenaires – Habitat pour l’humanité et Capacité Nouveau-Brunswick –, avec qui nous avons recensé 500 millions de dollars en financement nouveau et précédemment engagé, nous pouvons procurer aux gens dans le besoin, non seulement un logement, mais aussi un foyer.

On pourrait facilement négliger toutes les autres grandes choses que nous avons accomplies au cours de la dernière année si l’on se contentait de mettre exclusivement en lumière ces objectifs ambitieux.

Il est presque impossible d’énumérer toutes ces réalisations, mais en voici quelques-unes qui me sont particulièrement chères.

En avril, nous avons augmenté le salaire minimum provincial à 14,75$ l’heure, et nous sommes fiers d’avoir maintenant le salaire minimum le plus élevé de toutes les provinces de l’Atlantique.

De plus, nous avons grandement amélioré notre cote de crédit. Des années de travail incessant et une économie en croissance ont fait du Nouveau-Brunswick l’une des régions les plus stables où investir. Idéalement, cela attirera beaucoup d’autres familles de l’extérieur de la province, qui pourront profiter d’un service de garde à 10$ par jour. En effet, avec la collaboration du gouvernement fédéral, des services de garde abordables seront offerts à toute la population d’ici 2026.

Nous avons également fait des progrès en ce qui a trait à la réduction de la liste d’attente pour un fournisseur de soins primaires en la faisant passer de 74 000 à 47 000 personnes. Cette liste d’attente continuera de diminuer à mesure que nous améliorerons le système de soins de santé, aussi bien pour les praticiens que pour les patients.

On pourrait facilement énumérer d’autres réussites, mais il est tout aussi important de regarder vers l’avant que de regarder en arrière. En cette Fête du Nouveau-Brunswick, prenez le temps de vous réjouir de ce que nous avons accompli, mais n’oubliez pas de regarder vers l’avenir et de continuer à travailler dur afin que notre province ait de plus en plus de succès. Travaillons de concert pour que la liste de l’année prochaine soit deux fois plus longue.

Quelle que soit la façon dont vous choisirez de profiter de cette longue fin de semaine, je vous souhaite beaucoup de plaisir en toute sécurité. Chaque jour, je suis fier et honoré d’avoir le privilège de diriger cette province, un Néo-Brunswickois parmi tant d’autres.

Merci.

Blaine Higgs

Premier ministre