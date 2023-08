Bon nouveau départ pour Justin et Sophie

Quelle surprise d’entendre la séparation de notre quasi-couple princier, Justin et Sophie.

On peut imaginer beaucoup d’essais et d’erreurs, de souffrance, de peine et de tristesse dans le cheminement de ce couple et de cette famille qui tente de tracer un nouveau chemin, comme des milliers d’autres, vers leur bonheur individuel et familial.

On ne peut que leur souhaiter le meilleur et du courage pour traverser cette période de turbulence difficile, pénible, afin d’arriver de l’autre côté vers le meilleur pour eux.

C’est évident que les pressions rencontrées par le premier représentant du Canada, son épouse et leurs enfants, constamment soumis à la loupe publique, médiatique et politique, ne sont pas très conviviales avec la vie de couple et de famille. Toujours être parfait, toujours prendre la bonne décision, toujours plaire, toujours être équitable, toujours représenter le meilleur de qui nous sommes au Canada et à l’étranger, pratiquement un symbole, il y a certainement un prix à payer.

Cela nous a pourtant choqués. Peut-être qu’on pense que la première famille du Canada est au-dessus de cela ou doit tout sacrifier à l’image publique bien que près de la moitié des ménages finissent par se séparer.

Peut-être parce que quelque part on a besoin de voir nos rêves se réaliser, s’incarner dans les personnages publics.

On aime les histoires d’amour, on aime les fins heureuses. On a des attentes extraordinaires, comme s’ils doivent porter l’image de la famille traditionnelle parfaite.

Pas toujours facile de vivre sous le microscope de l’œil public 24 heures par jour; de toujours avoir le beau sourire aux lèvres. Après tout, même s’il y a beaucoup de théâtre en politique, la vie ce n’est pas une performance encore moins la vie de couple et de famille.

On est triste pour eux et on prend la mesure de leur humanité comme vous et moi.

D’autant plus qu’aujourd’hui, les extrémistes de droite, encouragés par l’ouragan Trump qui souffle aux États-Unis, tentant de détruire la démocratie américaine, affichent allègrement et sans conséquence des images et des propos haineux contre le premier ministre.

Respect s’il vous plaît, que vous soyez de l’extrême droite en passant par toute la gamme jusqu’à l’extrême gauche ou que vous soyez rouge, bleu, orange ou vert, etc., rien ne justifie des propos injurieux.

Si vous voulez vos droits, si vous voulez qu’on vous respecte, si vous voulez avoir raison alors commencez par respecter les autres et vous montrer digne de confiance. Insulter les gens sur les médias sociaux, que ce soit le premier ministre ou tout autre, ce sont les lâches qui font ça, car ils sont trop paresseux pour se relever les manches et travailler pour un monde meilleur.

Soyons solidaires de leur peine et de leurs défis en cette période de transition personnelle et familiale. Et souhaitons-leur un bon nouveau

départ.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet