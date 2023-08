Vingt heures d’attente au téléphone!

Je comprends très bien que je dois donner la chance à la transition chez UNI de bien se faire. Par contre, j’ai une question pour laquelle j’apprécierais une réponse.

Avec la technologie qui existe aujourd’hui, pourquoi lorsqu’on téléphone, on laisse des centaines de personnes poireauter en même temps pendant des heures et des heures (au moins 20 heures en tout pour moi, combien d’heures pour la population en général?).

Pourquoi n’ont-ils pas installé un répondeur pour prendre notre message et notre numéro de téléphone et par la suite nous retourner notre appel.

Je suis un particulier et lorsqu’on essaie de me joindre chez moi, si je ne peux répondre, on peut me laisser un message et je retourne l’appel.

Pourquoi UNI ne fait pas de même?

La première fois, j’ai attendu quatre heures avant d’avoir une réponse de chez UNI.

Les dernières fois, j’ai raccroché après 90 minutes d’attente.

Pourtant, j’ai réussi à me connecter à toutes les étapes avec les informations que j’avais reçues par la poste.

Imaginez le nombre d’heures perdues par les centaines de personnes chaque jour en attente d’une réponse.

Aussi, la raison évoquée par UNI pour justifier cette transformation était de se séparer de Desjardins au Québec, mais la majorité des personnes qui m’ont finalement répondu par téléphone étaient des personnes du Québec!

N’ont-ils pas prévu d’embaucher assez de personnes ici?

Je suis à la retraite et croyez-moi j’ai mieux à faire que de passer des dizaines d’heures en ligne pour essayer de régler des choses avec une institution financière avec laquelle je fais affaire depuis au moins 65 ans.

Bonne chance pour la suite des choses à UNI et surtout à vous les membres.

Réjean McGraw

Tracadie